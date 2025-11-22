JD Vance spune că pacea în Ucraina trebuie să urmeze trei pași. „Pacea nu va fi făcută de politicieni ratați care trăiesc în lumea basmelor”

Vicepreședintele american JD Vance spune că orice plan de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina ar trebui să păstreze suveranitatea ucraineană și să fie acceptabil pentru ambele părți, dar este o „fantezie” să crezi că Ucraina va câștiga dacă SUA îi livrează mai multe arme sau bani, transmite Reuters.

„Există o fantezie conform căreia dacă oferim doar mai mulți bani, mai multe arme sau mai multe sancțiuni, victoria este posibilă”, a scris Vance, în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe contul său de X.

JD Vance a propus 3 pași pentru încheierea războiului din Ucraina:

„Orice plan de pace Ucraina-Rusia trebuie să:

1) Oprească masacrele, păstrând în același timp suveranitatea Ucrainei.

2) Să fie acceptabil atât pentru Rusia, cât și pentru Ucraina.

3) Maximizeze șansele ca războiul să nu reia”, a scris vicepreședintele american.

În continuare, Vance spune că orice critică adusă cadrului de pace la care lucrează administrația americană „fie înțelege greșit cadrul, fie prezintă în mod eronat o realitate critică de pe teren”.

„Există o fantezie că, dacă oferim mai mulți bani, mai multe arme sau mai multe sancțiuni, victoria este posibilă. Pacea nu va fi realizată de diplomați sau politicieni ratați care trăiesc într-o lume imaginară. Ea ar putea fi realizată de oameni inteligenți care trăiesc în lumea reală”, a mai scris Vance.

— JD Vance (@JDVance) November 22, 2025

Ce prevede planul de pace propus de SUA

Planul de pace în 28 de puncte, susținut de SUA, oferă Rusiei control de facto asupra Luhanskului, Donețkului și Crimeei, îngheață linia frontului din Herson și Zaporijie și creează o zonă demilitarizată între linia frontului actuală și granița cu Donețk.

Planul mai obligă Kievul să limiteze dimensiunea armatei sale și să accepte că nu va adera niciodată la NATO.

Preşedintele american Donald Trump a dat Kievului un termen limită până joi pentru a răspunde la planul de pace. Donald Trump a confirmat vineri atât planul, cât și termenul-limită pe care l-a oferit ucrainenilor să-l accepte, amenințând că altfel SUA va sista transferurile de echipamente militare şi informaţii către Kiev.

Volodimir Zelenski, care a respins în trecut termenii planului, numindu-i capitulare, a făcut apel la ucraineni la unitate și a spus că nu va trăda niciodată Ucraina.