JD Vance sau Marco Rubio? Se conturează numele succesorului lui Trump în lupta pentru Casa Albă

Președintele Donald Trump i-a numit în repetate rânduri pe Vance și Rubio drept cei mai probabili succesori ai săi, scrie Politico.

Secretarul de stat Marco Rubio le-a spus în particular unor apropiați că JD Vance este favoritul pentru nominalizarea republicană la alegerile prezidențiale din 2028 și că îl va susține pe vicepreședinte dacă acesta va decide să candideze, au declarat pentru Politico două persoane apropiate administrației.

Comentariile private ale lui Rubio arată că unii republicani pregătesc deja bătălia pentru Casa Albă, la mai puțin de un an de la începutul mandatului președintelui Donald Trump.

„Marco a fost foarte clar că JD va fi candidatul republican dacă va dori acest lucru”, a declarat o persoană apropiată secretarului, menționând că Rubio și-a exprimat această opinie atât în privat, cât și în public.

„Va face tot ce poate pentru a-l susține pe vicepreședinte în acest demers”, a declarat persoana apropiată lui Rubio.

O posibilitate: JD Vance președinte, iar Rubio – vicepreședinte

Președintele Donald Trump i-a numit în repetate rânduri pe Vance și Rubio drept cei mai probabili succesori, sugerând chiar săptămâna trecută că cei doi ar trebui să candideze împreună. Cei doi au insistat că sunt buni prieteni și că nu există rivalitate între ei, chiar dacă speculațiile cu privire la cine va moșteni mantia MAGA sunt din ce în ce mai intense.

„Nimeni nu se așteaptă ca Marco să demisioneze din Cabinet și să înceapă să lanseze critici la adresa vicepreședintelui în funcție”, a declarat o a doua persoană familiarizată cu dinamica situației.

O a treia persoană apropiată de Casa Albă a declarat pentru Politico că „se așteaptă ca JD să fie (candidatul) și Rubio să fie vicepreședinte”.

Vance este favoritul principal printre cei care au votat pentru Trump în 2024, potrivit unui nou sondaj Politico realizat în perioada 18-21 octombrie. Mai exact, 35% spun că el este omul pe care ar dori să îl vadă candidând la președinție în 2028. În schimb, doar 2% l-au numit pe Rubio în răspunsul la întrebarea deschisă.

Șaisprezece la sută au spus că nu știu pe cine ar dori să vadă candidând în 2028 sau pe nimeni, în timp ce 28% au spus Trump.

Mai întâi, alegerile din 2026

Chestiunea succesiunii este deosebit de relevantă în urma rezultatelor alegerilor de marți, în care Partidul Republican a obținut rezultate slabe, ceea ce a dus la îngrijorarea generală că, fără Trump pe buletinul de vot, republicanii nu sunt capabili să genereze suficient entuziasm pentru a câștiga.

James Blair, directorul politic al lui Trump pentru campania prezidențială din 2024, i-a sfătuit pe toți candidații pentru 2028 să se gândească mai întâi la alegerile de la jumătatea mandatului, de anul viitor.

„Dacă ești un republican care dorește să candideze în 2028, trebuie să te concentrezi pe menținerea republicanilor la putere în 2026. Cred că primul lucru pe care îl poate face toată lumea este să se concentreze pe echipă și să-și ajute echipa, nu să se concentreze pe ei înșiși”, a declarat Blair pentru Politico.

Vance, în calitate de vicepreședinte, și Rubio, care a candidat la președinție în 2016, sunt alegeri firești pentru a-i succeda lui Trump.

Rubio, care a declarat public că Vance „ar fi un candidat excelent”, ar putea, desigur, să se răzgândească și să se alăture lungii liste de candidați la președinție care și-au schimbat cursul.

Alegerile din 2028 sunt încă departe, iar sondajele și rezultatele alegerilor intermediare vor schimba situația.