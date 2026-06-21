JD Vance și iranienii au ajuns în Elveția pentru negocieri / Ce știm la acest moment și care e problema precum „cea cu oul și găina”

Drapelele de lângă hotelul Burgenstock, unde vor avea loc negocierile de pace SUA-Iran. Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia

Discuțiile dintre Statele Unite și Iran pentru găsirea unei păci durabile în Orientul Mijlociu urmează să înceapă duminică într-un hotel de lux din Alpii elvețieni, la patru zile după semnarea unui memorandum de înțelegere – deja pus la încercare – menit să pună capăt ostilităților, transmit AFP și Reuters.

Deși SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu de 60 de zile pe durata negocierilor, Gardienii Revoluției au susținut sâmbătă că Ormuz este închisă, fiind contraziși de armata americană, care a afirmat că navele comerciale au continuat să circule prin Strâmtoare.

Aceste evoluții ar putea complica discuțiile în cadrul cărora ambele părți doresc să folosească acordul provizoriu mediat de Pakistan și semnat miercuri de președinții Donald Trump și Masoud Pezeshkian pentru a pune capăt războiului care durează de aproape patru luni.

Obstacole multe chiar înainte de a începe negocierile

Aceste negocieri, axate pe programul nuclear iranian, sunt prevăzute să dureze 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii. Încă înainte de începerea lor, obstacolele s-au înmulțit, odată cu continuarea luptelor în Liban, în ciuda unei clauze a acordului care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, fără excepție, și cu anunțul făcut de Teheran privind o nouă închidere a strâmtorii Ormuz, ca măsură de represalii.

Vicepreședintele american, JD Vance, a aterizat duminică dimineața devreme la baza aeriană Emmen, lângă Lucerna, în centrul Elveției, potrivit purtătorului său de cuvânt.

Delegația iraniană a sosit, la rândul său, sâmbătă seara, potrivit guvernului elvețian. Conform televiziunii de stat iraniene, aceasta îl include pe negociatorul-șef Mohammad Bagher Ghalibaf, care este și președintele Parlamentului, pe șeful diplomației Abbas Araghchi și pe guvernatorul Băncii Centrale, Abdolnaser Hemmati.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif, a cărui mediere a fost decisivă pentru încheierea acordului din 17 iunie, a anunțat, de asemenea, sâmbătă seara că se îndreaptă spre Elveția.

Discuțiile „preparatorii” au început sâmbătă

Discuțiile ar trebui să dureze „câteva zile”, a declarat JD Vance presei înainte de a părăsi Statele Unite sâmbătă seara, precizând că nu va putea rămâne în Elveția „decât o zi sau două”.

„Sper că vom înregistra progrese în ceea ce privește problema nucleară și problema încetării focului în Liban. Acestea sunt cele două puncte principale pe care cred că ne vom concentra”, a declarat el.

Discuțiile sunt programate să aibă loc într-un hotel de lux din Bürgenstock, un munte care domină lacul Lucerna.

Discuțiile „preparatorii” au început sâmbătă între diplomați, potrivit autorităților de la Berna. Ministerul iranian al Afacerilor Externe a confirmat, la rândul său, desfășurarea unor discuții „tehnice” duminică între iranieni și americani.

Purtătorul de cuvânt al ministerului iranian de externe, Esmail Baghaei, a avertizat sâmbătă Statele Unite că protocolul va fi „în pericol” dacă clauzele sale nu ar fi aplicate rapid, făcând aluzie la situația din Liban, unde continuă confruntările dintre Israel și mișcarea șiită pro-iraniană Hezbollah.

Vance: În Liban e ca în problema cu oul și găina

Atacurile israeliene au provocat din nou câteva zeci de morți sâmbătă în estul și sudul Libanului, înainte ca un corespondent al AFP să constate o întrerupere a acestora spre sfârșitul zilei, când armata israeliană a primit ordinul de a înceta confruntările cu Hezbollah în sud, continuând totuși să acționeze acolo „în mod defensiv”.

Armata israeliană a anunțat, la rândul său, că unul dintre soldații săi a fost ucis sâmbătă în sudul Libanului.

Înainte de plecarea sa în Elveția, vicepreședintele american a asigurat că situația „se îmbunătățește” în Liban.

„Marea problemă este că va apărea cineva care va începe să tragă, iar apoi altcineva va riposta, așa că ne confruntăm, într-un fel, cu problema oului și a găinii, în care trebuie să reușim să oprim tirurile suficient de mult timp pentru ca încetarea focului să se mențină; asta încercăm să facem”, a spus el.