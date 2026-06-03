„Jefuirea site-urilor de știri”. Cum au ajuns să se alieze zeci de mari companii de presă din lume împotriva AI

Aproximativ treizeci de companii media europene și nord-americane s-au alăturat miercuri unei coaliții cofondate de instituții de presă britanice precum BBC, Sky News și The Guardian, pentru a fi mai puternice în fața inteligenței artificiale (AI) și a asigura o compensație echitabilă pentru conținutul oferit de grupurile lor, au anunțat acestea în cadrul unei conferințe globale a industriei, scrie AFP.

Printre noii membri se numără grupurile franceze CMA Media (BFM, RMC, Brut) și SIPA Ouest-France, compania elvețiană Ringier și mai multe instituții media canadiene, între care The Globe and Mail, postul public de radio CBC/Radio-Canada și La Presse.

CMA Media, divizia media a companiei de transport maritim CMA CGM, se alătură consiliului de administrație al acestei coaliții, numită SPUR, ai cărei cofondatori sunt instituțiile de presă britanice BBC, Financial Times, Guardian Media Group, Sky News, Telegraph Media și grupul media belgian Mediahuis, care operează în mai multe țări europene.

„A venit momentul pentru un «New Deal» între editori, platforme și autoritățile publice, bazat pe o partajare echitabilă a valorii și pe apărarea unui jurnalism fiabil și independent”, a declarat Jean-Christophe Tortora, director general adjunct al CMA Media, la cel de-al 77-lea Congres al Asociației Mondiale a Editorilor de Presă (WAN-IFRA), potrivit Agerpres.

El i-a cerut președintelui Macron să prezinte „Apelul de la Marsilia” reuniunii liderilor G7 de la Evian (Franța) în zilele următoare.

Anunțul a încheiat trei zile ale congresului marcate de profunda îngrijorare a sectorului media cu privire la sustenabilitatea modelului său economic în era inteligenței artificiale.

Șeful NYT denunță „jefuirea site-urilor de știri”

Reuniunea a început luni cu un rechizitoriu dur al șefului prestigiosului ziar american The New York Times (NYT), Arthur Gregg Sulzberger, împotriva companiilor de inteligență artificială precum OpenAI sau Anthropic, acuzate de „jefuirea site-urilor de știri fără autorizație sau compensație” pentru a-și alimenta modelele lingvistice.

Coaliția SPUR (Standards for Publisher Usage Rights) se bazează pe ideea că produsele jurnalistice realizate de instituțiile media cu costuri mari trebuie să fie compensate în mod echitabil de către companiile de inteligență artificială.

Unul dintre obiectivele principale ale coaliției este dezvoltarea unei infrastructuri tehnice care să permită editorilor să măsoare concret modul în care sistemele de inteligență artificială utilizează conținutul lor – o provocare tehnologică semnificativă. SPUR își propune, de asemenea, să exploreze sisteme de licențe plătite pentru producătorii de știri.

„Adăugarea a 30 de noi membri, inclusiv primul nostru membru fondator francez, oferă SPUR posibilitatea de a-și transforma misiunea într-un mandat global”, a declarat Anna Bateson, CEO al Guardian Media Group, care publică The Guardian.

„Această forță colectivă ne va permite să legitimăm standardele pe care le dezvoltăm, să protejăm proprietatea intelectuală a editorilor și să oferim dezvoltatorilor de inteligență artificială o cale către licențe scalabile și sustenabile”, a adăugat ea.

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