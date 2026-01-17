Jennifer Lawrence dezvăluie că a ratat un rol într-un film de Tarantino pentru că nu era „destul de frumoasă”

Jennifer Lawrence poate că a jucat în filme de succes precum „The Hunger Games” și franciza „X-Men”, însă a pierdut cel puțin un rol important, iar acest lucru, spune ea, a ținut de felul în care arată, transmite CNN.

Câștigătoarea premiului Oscar susține că nu a primit rol în drama de epocă din 2019 a lui Quentin Tarantino, „Once Upon a Time… in Hollywood”, deoarece „nu era suficient de frumoasă”. Rolul a fost obținut în cele din urmă de Margot Robbie.

Celebra actriță americană a vorbit deschis despre cineaștii cu care și-ar fi dorit să lucreze, într-un episod de luni al podcastului Happy Sad Confused, moderat de Josh Horowitz.

După ce moderatorul i-a spus: „Tarantino te-a urmărit. Te vrea”, Jennifer a răspuns: „Nu știu ce să zic de asta”.

Josh a continuat: „Este adevărat, a spus asta. Rolul interpretat de Jennifer Jason Leigh în The Hateful Eight a fost scris inițial pentru tine, cred”.

„L-am refuzat, ceea ce nu ar fi trebuit să fac”, a răspuns, râzând, Jennifer.

„Și cred că și în «Once Upon a Time… In Hollywood», nu te-a vrut acolo?”, a întrebat Horowitz.

Atunci, Jennifer a dezvăluit: „Ei bine, m-a vrut, iar apoi toată lumea spunea: «nu este suficient de frumoasă ca să o joace pe Sharon Tate» și apoi nu m-a mai vrut”, a spus Lawrence.

„Sunt destul de sigură că așa s-a întâmplat. Sau poate am spus povestea atât de mult timp în felul acesta, încât am ajuns să o cred. Sunt destul de sigură că e adevărat sau pur și simplu nu m-a luat niciodată în considerare pentru rol, iar internetul s-a grăbit să mă numească urâtă”, a mai spus actrița.