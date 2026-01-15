Jennifer Lawrence spune că regula de 15 minute o ajută să își țină mariajul în viață: „M-am căsătorit cu cineva care este opusul meu”

Jannifer Lawrence alături de actorul Nick Nolte într-o secvență din filmul „Die My Love” de anul trecut, cel mai recent în care a jucat și pentru care a primit unele dintre cele mai bune recenzii din carieră, FOTO: LMK / Imago Stock and People / Profimedia Images

Actrița Jennifer Lawrence spune că un mic compromis o ajută să echilibreze personalitatea ei nonconformistă cu dragostea soțului ei pentru un program mai structurat, relatează Business Insider.

„M-am căsătorit cu cineva care este opusul meu. Este extrem de organizat”, a explicat Lawrence în timpul unui interviu acordat pentru ultimul episod al podcastului „Smartless”.

„Este o ancoră. Totul este pus în ordine, până și pe chiuvetă. Adică trebuie, știi, să țin ușile de la dulap închise și am micile mele sarcini pe care mă străduiesc din greu să le îndeplinesc”, a continuat ea.

Întrebată care dintre obiceiurile ei îl frustrează cel mai mult pe soțul ei, Lawrence a spus că este vorba de dificultățile ei legate de respectarea timpului.

„Programul. Adică, copiii noștri. Înțeleg acum. Chiar înțeleg. Dar sunt pe un program foarte strict, știi? De genul: micul dejun, 7:30”, a spus actrița în vârstă de 35 de ani.

Lawrence a explicat că, deși soțul ei este bun la respectarea unui program, mai ales când vine vorba de copii, ei îi vine mai greu.

„El e bun la a-l respecta. Dar am învățat, ca să ne menținem căsnicia în viață, că eu am o marjă de manevră de 15 minute”, a dezvăluit ea.

Cooke Maroney, soțul lui Jennifer Lawrence, o fotografiază pe covorul roșu al ultimei ediții a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, FOTO: Jacovides-Moreau / Bestimage / Profimedia Images

Jennifer Lawrence are doi copii cu soțul ei

Lawrence, care și-a început în adolescență cariera de actriță, are doi fii cu soțul ei, Cooke Maroney. În vârstă de 41 de ani, Maroney este un director american de galerie de artă, care din 2022 ocupă funcția de director al Gladstone Gallery, iar anterior a lucrat la Gagosian Gallery.

Cei doi s-a căsătorit în 2019 iar Lawrence a vorbit în mai multe interviuri despre viața de familie, dificultățile, dar și bucuriile care vin odată cu ea.

Într-un interviu acordat alături de Cameron Diaz revistei Interview în 2021, Lawrence a spus că faptul că a devenit mamă a făcut-o mai selectivă atunci când vine vorba de alegerea proiectelor cinematografice.

„Nu mai poți să înghesui lucrurile [în program] când ai un copil. Există doar acasă, și asta e cel mai bun lucru. Cu siguranță ajută la trierea proiectelor: «Da. Nu. Da. Nu. Da. Nu. Merită să fiu departe de copilul meu pentru jumătate de zi?»”, a explicat ea cum gândește.

Lawrence i-a atribuit, de asemenea, soțului ei meritul de a face lucrurile mai ușoare pentru ea ca mamă care lucrează.

„Da, și, din fericire, soțul meu este cel mai grozav tată din întreaga lume, așa că atunci când lucrez nu mai am decât vinovăția obișnuită, zilnică, permanentă, a oricărui părinte”, a spus ea.