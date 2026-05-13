Jensen Huang, șeful Nvidia, a prins ultimul loc în avionul lui Trump spre China

Directorul executiv al companiei de microprocesoare nu fusese invitat, dar s-a alăturat delegației pe drum, în Alaska, după un apel telefonic personal primit în ultimul moment de la președintele Trump.

Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, a fost sunat de Trump marți. Președintele l-a apelat pe Huang după ce apăruseră informații în presa americană conform cărora directorul executiv al companiei de microprocesoare nu fusese inclus în delegație.

„Jensen participă la summit la invitația președintelui Trump pentru a sprijini America și obiectivele administrației”, a declarat un purtător de cuvânt al Nvidia într-un comunicat.

Reuters a scris că un purtător de cuvânt al Casei Albe a descris această evoluție ca fiind o schimbare de program care, în cele din urmă, i-a permis lui Huang să participe.

Trump a confirmat prezența lui Huang la bordul Air Force One într-o postare pe rețelele de socializare, respingând informațiile conform cărora directorul executiv al Nvidia nu ar fi fost invitat. El a spus că deschiderea Chinei pentru companiile americane va fi „prima sa cerere” adresată lui Xi. „Îi voi cere președintelui Xi, un lider de o distincție extraordinară, să «deschidă» China, astfel încât acești oameni străluciți să-și poată face magia”, a scris Trump.

Când Casa Albă a publicat luni lista celor 16 directori executivi – printre care se aflau Tim Cook de la Apple, Larry Fink de la BlackRock, Elon Musk de la Tesla – numele lui Huang lipsea în mod evident, conform The New York Times.

Adăugarea bruscă a lui Huang vine în contextul în care Nvidia a petrecut luni de zile încercând să iasă dintr-un impas prelungit legat de cipurile sale H200 AI din China. Chiar dacă administrația Trump a dat undă verde pentru vânzările de H200 la sfârșitul anului 2025, Reuters a arătat că, de fapt, niciun cip nu a fost livrat cumpărătorilor din China.

China reprezenta în mod tradițional 13% din veniturile totale ale Nvidia. Nvidia a dezvăluit în februarie că chiar și configurațiile de cipuri pe care Washingtonul le-a aprobat pentru export au rămas blocate la granița Chinei.