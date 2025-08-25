Jerry Adler, care a jucat în serialul Clanul Soprano, a murit la vârsta de 96 de ani

Actorul Jerry Adler, cunoscut pentru interpretarea lui Herman „Hesh” Rabkin în serialul „Clanul Soprano”, a murit la vârsta de 96 de ani, a anunțat BBC.

Deși și-a găsit faima pe micul ecran, Adler nu a început să joace decât la începutul anilor ’60 – când se pregătea să se retragă dintr-o carieră ilustră în culisele Broadway-ului.

El a lucrat alături de vedete precum Julie Andrews, Angela Lansbury și Richard Burton timp de peste trei decenii în industrie.

Actorul născut în Brooklyn „a decedat liniștit în somn” sâmbătă, au declarat reprezentanții familiei sale, potrivit Associated Press și Fox News.

Adler a lucrat ca regizor de scenă, supervizor și regizor la peste 50 de producții de pe Broadway – după ce i s-a oferit primul loc de muncă de către tatăl său, în timp ce era la universitate.

El a regizat scena pentru producția originală din 1956 a piesei „My Fair Lady”, cu Julie Andrews, pe atunci în vârstă de 20 de ani, și pentru cea din 1969 a piesei „Coco”, în care Kathryn Hepburn a jucat-o pe fondatoarea casei de modă Chanel.

A continuat să supervizeze producția originală a îndrăgitului musical Annie în 1977 și piesa de teatru Camelot din 1980, cu Richard Burton în rol principal.

A pășit pentru prima dată în lumea televiziunii în anii 1980 și începutul anilor ’90, regizând o serie de producții, inclusiv câteva premii Tony.

Dar abia când se pregătea să se retragă, Adler a început să joace, după un telefon de la un prieten care distribuia rolul pentru filmul din 1992, The Public Eye.

Apoi a jucat în alte filme, inclusiv în Manhattan Murder Mystery din 1993 și în Getting Away with Murder din 1996.

Dar și-a găsit faima datorită rolului său din serialul HBO aclamat „Clanul Soprano” – ca și consilier al lui Tony, șeful mafiei, interpretat de James Gandolfini, și vechi prieten al tatălui său.

Ulterior, a preluat roluri recurente în serialele The Good Wife și spin-off-ul The Good Fight de la CBS, în rolul lui Howard Lyman, și în serialul Rescue Me de la FX, în rolul șefului stației de pompieri din New York, Sidney Feinberg.

Alte roluri notabile le-au inclus pe rabinul Alan Schulman în emisiunea Northern Exposure de pe CBS și pe meșterul Mr. Wicker în emisiunea Mad About You de pe NBC.

De asemenea, a avut apariții unice în seriale americane emblematice, precum Curb Your Enthusiasm și The West Wing.

Adler s-a întors pe Broadway ca actor – mai întâi în piesa „Taller than a Dwarf” din 2000 – și apoi în „Fish in the Dark” din 2015 – încheind astfel cercul carierei sale.