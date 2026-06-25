 „Jesus Christ Superstar” ajunge în centrul Clujului la festivalul Opera Aperta

ING Bank România susține pentru al doilea an consecutiv Opera Aperta. Festivalul aduce la Cluj spectacole de operă, balet și concerte în aer liber și în locuri neașteptate din oraș.

Pentru mulți români opera are ceva exclusivist. Te duce cu gândul la faptul că ai nevoie de haine elegante, de un bilet luat cu multe luni în avans, de un cod al bunelor maniere și de o siguranță pe cultura ta generală pe care mulți poate n-o avem când ieșim seara în oraș. Opera Aperta, festivalul care are loc în Cluj de pe 21 și până 28 iunie, funcționează exact invers, pentru că scoate opera, baletul și concertele de muzică simfonică din zona lor solemnă și le aduce în locuri neașteptate, de la bulevarde din oraș la locuri celebre din împrejurimi precum Castelul Banffy.

ING Bank susține întâlnirea dintre Cluj, operă și public

ING Bank România este partenerul principal al festivalului Opera Aperta pentru al doilea an consecutiv și susține acest eveniment care aduce la Cluj spectacole culturale celebre atât în sălile de spectacol, cât și în aer liber. Pe durata festivalului, ING va amenaja în Piața Unirii, un spațiu în aer liber unde vizitatorii s-au putut opri între spectacole pentru o pauză, într-un decor relaxat, chiar în mijlocul evenimentului.

Acest ton relaxat este unul specific Opera Aperta, care aniversează deja 10 ani de existență. Oamenii se apropie de reprezentații, se uită, rămân, pleacă, revin, întreabă ce se întâmplă, caută un loc mai bun sau ascultă de la distanță. Practic se bucură de o libertate destul de importantă pentru cineva aflat la început de drum cu opera, o libertate care deja i-a cucerit pe mulți și-i pregătește pentru spectacolele din Piața Uniri din următoarele zile.

Până acum, festivalul a funcționat mai degrabă ca un traseu prin Cluj și prin împrejurimi decât ca o serie de spectacole adunate într-un singur loc. Opera Aperta a început la Wonderland Resort, pe Platoul Grande Vista, cu „Ex Oriente Lux: Trezirea Luminii”, un concert la răsărit susținut de Orchestra Camerală Academică a Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima”. Festivalul a pornit la propriu odată cu primele raze de soare, într-un cadru în care muzica nu a concurat cu zgomotul orașul, ci cu liniștea dimineții.

Răsăritul s-a legat de apusul aceleiași zile, pentru că programul s-a mutat seara la Castelul Bánffy din Răscruci, unde „Ex Occidente Pax: Liniștea Amurgului” a schimbat complet registrul. Ansamblul de Muzică Tradițională Românească „Icoane” a dus concertul la apus într-un spațiu istoric pe care a meritat să-l cunoaștem cu toții, ca să-l comparăm cu celălalt Castel Banffy din Bonțida, care e mai cunoscut prin festivalurile muzica indie și electronică.

Pe 22 iunie, Opera Aperta a intrat din plin în oraș, pentru că oricine trecea pe Bulevardul Eroilor, nimerea chiar pe lângă expoziția foto „Opera Aperta – 10 veri, o singură emoție”, care a adunat imagini din edițiile anterioare și a transformat o zonă de tranzit într-un fel de album deschis al tradiției festivalului.

Sala Mare a Operei Naționale Române Cluj-Napoca a păstrat legătura cu scena clasică prin „Dance for Me”, spectacolul Granada Flamenco Ballet construit în jurul flamenco-ului, cu trimiteri la Federico García Lorca și Manuel de Falla. În același timp, „En Fanfare!” a scos muzica în Parcul Central, unde Muzica Militară a Diviziei 4 Infanterie „Gemina” a pornit în marș de la intrarea dinspre Opera Maghiară și a ajuns la Casino, Centrul de Cultură Urbană.

Seara, Curtea Interioară a UBB a devenit spațiul pentru „Cell’Opera”, un concert simfonic cu 20 de violoncele, dirijat de Tiberiu Soare, care a adus repertoriul de orchestră într-un cadru universitar, mai intim decât o piață și mai deschis decât o sală tradițională.

Până acum, Opera Aperta a construit o adevărată hartă culturală prin care publicul a putut întâlni muzica și dansul într-o diversitate fabuloasă de locuri. Dovadă că ne putem bucura oricând de cultură, fie c-o facem pe un platou la răsărit, într-un castel la apus, pe un bulevard, într-o sală de operă, într-un parc și în curtea unei universități.

Ce spectacole urmează să vezi în Piața Unirii din Cluj-Napoca

Dar ce va urma e și mai spectaculos, că festivalul se mută în Piața Unirii din Cluj, unde vor urma reprezentațiiile „headlinerilor” festivalului.

Din 25 iunie, Piața Unirii urmează să devină cea mai vizibilă scenă a festivalului. Seria spectacolelor mari în aer liber începe cu „Jesus Christ Superstar”, opera rock semnată de Andrew Lloyd Webber, pe versuri de Tim Rice, prezentată de Opera Maghiară de Stat Cluj-Napoca. Din punctul meu de vedere are toate elementele să fie cel mai popular dintre showuri. Simt că o poveste celebră, pe ritm de muzică rock poate captiva chiar și oamenii care ajung în piață din curiozitate.

Apoi, pe 26 iunie, Piața Unirii trece într-o zonă mai clasică prin „Fiori d’Opera”, gala susținută de Teatrul Național de Operă și Balet „Maria Bieșu” din Chișinău. Spectatorii pot intra mai ușor în atmosfera operei prin arii, duete și momente orchestrale, adică prin fragmente care concentrează emoția spectacolului liric fără să fie forțați să urmărească o poveste întreagă cap-coadă.

Pe 27 iunie, „Cocoșatul de la Notre-Dame”, spectacolul de balet prezentat de Slovak Dance Theatre, aduce în Piața Unirii o poveste pe care publicul o recunoaște imediat. Quasimodo, Esmeralda și imaginea catedralei Notre-Dame fac parte dintr-un imaginar popular care poate funcționa foarte bine într-un spațiu deschis.

Finalul din Piața Unirii este programat pe 28 iunie, cu „Aida”, opera lui Giuseppe Verdi prezentată de Opera Națională Română Cluj-Napoca. Spectacolul are toate ingredientele unei seri mari în aer liber: iubire imposibilă, conflict politic, Egipt antic, coruri ample și o muzică pe care sufletul tuturor românilor. Într-un festival construit pe ideea că opera poate fi mai aproape de oameni, „Aida” devine miza finală din piață.

Ce rămâne interesant la Opera Aperta este că festivalul nu încearcă să rezolve relația publicului cu opera printr-un discurs clișeic gen „opera este pentru toată lumea”, deși e clar că asta e ideea din spate, ci îți pune spectacolul în drum și te lasă pe tine să relaționezi cu ele, să apuci să scoți capul din telefon când dai de un sunet sau o coregrafie deosebită, pe gustul tău. Opera are nevoie în continuare și de sălile ei, de ritualurile ei, de publicul care știe ce caută, dar are nevoie și de momente în care iese din propria imagine și se lasă descoperită de oameni care poate n-ar fi cumpărat niciodată un bilet din proprie inițiativă.

Pentru ING Bank România, parteneriatul cu Opera Aperta înseamnă o asociere firească cu un festival construit în jurul ideii de libertate. Prin susținerea evenimentului pentru al doilea an consecutiv și prin spațiul amenajat în Piața Unirii, ING este prezent în locul în care festivalul și publicul se vor conecta cel mai bine, contribuind cu un spațiu de pauză, întâlniri și relaxare, adică exact genul de infrastructură discretă care face un eveniment cultural mare să fie mai plăcut pentru publicul larg.

Articol susținut de ING