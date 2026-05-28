Jill Biden a crezut că Joe Biden a făcut AVC în timpul dezbaterii dezastruoase cu Trump

Fosta primă doamnă a Statelor Unite, Jill Biden, a declarat, într-un fragment dintr-un interviu difuzat miercuri, că a fost „speriată” în timpul dezbaterii prezidențiale din 2024 dintre Joe Biden și Donald Trump și că a crezut în acel moment că soțul ei suferise un accident vascular cerebral (AVC), scrie AFP.

Pe scena dezbaterii organizate de CNN, președintele democrat, în vârstă de 81 de ani la acea vreme, părea confuz, s-a bâlbâit și s-a încurcat în răspunsuri pe mai multe subiecte în fața republicanului Donald Trump.

„Eram speriată pentru că nu l-am mai văzut pe Joe așa niciodată, nici înainte, nici după”, a declarat Jill Biden în acest fragment publicat de canalul de televiziune CBS News, înainte de difuzarea integrală a interviului, duminică.

„Nu știu ce s-a întâmplat”, a adăugat ea, iar apoi a precizat: „În momentul în care priveam asta, m-am gândit: «Oh, Doamne, are un accident vascular cerebral», și asta m-a îngrozit.”

Joe Biden s-a retras ulterior din cursa prezidențială la câteva săptămâni după această dezbatere dezastruoasă, pe fondul îngrijorărilor legate de starea lui de sănătate și de capacitățile lui cognitive.

„Am avut într-adevăr o zi foarte proastă în timpul acestei dezbateri pentru că eram bolnav, dar nu am nicio problemă gravă” de sănătate, a spus Biden la scurt timp după aceea, menționând că a fost vorba de o răceală puternică.

Soția lui i-a susținut, însă, prestația, afirmând în cadrul unui eveniment de campanie, la câteva ore după dezbaterea cu Trump: „Joe, ai făcut o treabă excelentă. Ai răspuns la toate întrebările, cunoșteai toate datele.”

După retragerea lui Joe Biden, vicepreședinta Kamala Harris a devenit candidata democrată la președinție, dar nu a reușit să câștige în fața miliardarului republican.

Partidul Democrat american a publicat joi un raport privind cauzele acestei înfrângeri, dar documentul – așteptat de multă vreme – s-a dovedit incomplet și nu a oferit concluzii definitive, notează agenția franceza de presă.

În mod remarcabil, analiza „post-mortem” despre alegeri, de aproape 200 de pagini, nu menționează problema vârstei lui Joe Biden la momentul candidaturii acestuia pentru realegere.

De la plecarea lui de la Casa Albă, Joe Biden – care are astăzi 83 de ani – a fost diagnosticat în 2025 cu o formă „agresivă” de cancer de prostată, cu „metastaze osoase”.