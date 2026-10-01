Jim Carrey s-a căsătorit cu partenera sa misterioasă, pe care a prezentat-o la Premiile César

Jim Carrey, odată unul dintre cei mai căutați actori și râvniți celibatari de la Hollywood a luat-o de soție pe Min Ah, partenera sa de mai mulți ani, relatează revista People și Entertainment Weekly.

Un purtător de cuvânt al actorului din „Ace Ventura: Pet Detective” a confirmat pentru revista People că acesta s-a căsătorit cu iubita sa în cadrul unei ceremonii private ce a avut loc la Los Angeles.

Deși Carrey, acum în vârstă de 64 de ani, a evitat să iasă cu partenera sa în lumina reflectoarelor, presa de la Hollywood scrie că aceștia sunt împreună de cel puțin câțiva ani. Ei au fost fotografiați pentru prima oară împreună în februarie 2022, când au plecat împreună la un spectacol caritabil de comedie organizat de Judd Apatow la Los Angeles.

Cei doi au apărut împreună pentru prima oară pe covorul roșu abia anul acesta, la Premiile César din Franța, unde Carrey a primit premiul onorific pentru întreaga sa carieră.

Jim Carrey Marries Min Ah 7 Months After Making Their Debut as a Couple at Awards Show Where He Called Her His ‘Sublime Companion’ https://t.co/n9LdvZs2B4 — People (@people) October 1, 2026

Mesajul lui Jim Carrey pentru partenera sa

La gala de decernare a premiilor, Carrey s-a referit la Min Ah drept „partenera” sa, într-un discurs pe care l-a susținut în întregime în limba franceză.

„Le mulțumesc minunatei mele familii, fiicei mele Jane și nepotului meu Jackson. Vă iubesc acum și pentru totdeauna. Îi mulțumesc sublimei mele partenere, Min Ah”, a spus el în franceză, în timp ce fiica, nepotul și iubita sa au primit aplauze din partea publicului.

„Te iubesc, Min Ah. Și, în cele din urmă, îi mulțumesc celui mai amuzant om pe care l-am cunoscut vreodată: tatălui meu, Percy Joseph Carrey, care m-a învățat valoarea iubirii, generozității și râsului”, a mai spus actorul veteran.

Presa de la Hollywood scrie că Min Ah ar fi în vârstă de 32 de ani.

Jim Carrey, cu Premiul Cesar primit pentru întreaga carieră pe 27 februarie 2026, FOTO: Abaca Press / Alamy / Profimedia

De ce a păstrat Jim Carrey relația departe de ochii publici

Actorul veteran este cunoscut pentru discreția sa în ceea ce privește viața personală. În timpul unui interviu acordat în aprilie 2022 emisiunii Access Hollywood, în care vorbea despre rolul său din filmul „Sonic the Hedgehog 2”, el declarat că vrea să se retragă din actorie pentru a se bucura de „viața sa liniștită”.

Când a fost întrebat dacă vorbește serios, Carrey a răspuns: „Păi, mă retrag. Da, probabil. Sunt relativ serios”.

„Depinde. Dacă îngerii îmi duc genul de scenariu care este scris în cerneală aurie care îmi spune că va fi cu adevărat important ca oamenii să îl vadă, aș putea să continui în viitor. Dar iau o pauză”, a explicat el.

Carrey a spus că apreciază viața sa departe de lumina reflectoarelor, unde poate să creeze artă și să petreacă timp alături de familia sa.

„Îmi place foarte mult viața mea liniștită și îmi place foarte mult să pictez pe pânză, și îmi place foarte mult viața mea spiritual”, a subliniat el. Carrey s-a întors în cele din urmă să joace în noul film „Sonic the Hedgehog 3”, apărut anul trecut.

Jim Carrey a mai fost căsătorit de două ori

Înainte de relația cu Min Ah, Carrey a format un cuplu cu actrița Ginger Gonzaga, colega sa de platou din serialul de comedie neagră „Kidding”, ce poate fi văzut în streaming pe SkyShowtime.

Fostul cuplu și-a făcut prima apariție împreună pe covorul roșu în ianuarie 2019, la evenimentul Showtime Golden Globes Nominees Celebration, organizat în West Hollywood, California. La acea vreme, un reprezentant al actorului a confirmat că Gonzaga era iubita lui Carrey.

Însă în luna octombrie a acesluiași an US Weekly a relatat în exclusivitate că cei doi s-au despărțit după mai puțin de un an de relație.

Carrey a mai fost căsătorit anterior între 1996 și 1997 cu actrița Lauren Holly, partenera sa din filmul „Dumb and Dumber”, și între 1987 și 1995 cu actrița și producătoarea Melissa Womer. Cu prima sa soție actorul a avut-o pe fiica sa Jane, acum în vârstă de 39 de ani.

Într-un interviu acordat Weekend Magazine în 2008, Carrey a spus că nu intenționează probabil să se mai căsătorească. „Dacă ai făcut-o de două ori, chiar ar trebui să te oprești”, a glumit el.