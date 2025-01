Filmul pentru care Jim Carrey s-a întors la actorie fiindcă avea nevoie de bani a ajuns la încasări record pentru franciza Sonic

Filmul de animație „Mufasa: The Lion King” produs de Disney și-a recâștigat coroana la box office-ul nord-american, în timp ce „Sonic the Hedgehog”, lungmetrajul pentru care Jim Carrey s-a întors la actorie, a ajuns la încasări impresionante, arată AFP și revista Variety.

Noul film Lion King, cu Beyoncé și fiica sa Blue Ivy, a avut pe piața internă nord-americană încasări de aproximativ 15,5 milioane de dolari în perioada de vineri până luni, când SUA celebrează Ziua lui Martin Luther King Jr., o sărbătoare la nivel federal. La nivel mondial a ajuns la încasări totale de aproape 600 de milioane de dolari, marcând un nou succes financiar pentru Disney. Mufasa a avut un buget de producție de aproximativ 200 de milioane de dolari.

Două lungmetraje noi, One of Them Days de la Sony Pictures și Wolf Man de la studioul Universal, au ocupat locurile 2 și 3 la box office-ul din America de Nord, piața de referință a Hollywood.

Analistul David A. Gross prognozează un „parcurs foarte profitabil” pentru One of Them Days, în care actrițele și cântărețele Keke Palmer și SZA sunt în rolurile a două colege de apartament care încearcă cu disperare să plătească chiria sau riscă evacuarea, după ce iubitul uneia dintre ele cheltuie banii.

Filmul de groază Wolf Man, cu Christopher Abbott și Julia Garner, a avut în schimb încasări sub așteptările analiștilor, obținând doar 12 milioane de dolari în primele 4 zile de difuzare în cinematografe.

Fiind primul titlu a ceea ce se dorește a fi o nouă serie horror și un „remake” al filmului clasic din 1941 cu Bela Lugosi, Gross afirmă că încasările sunt slabe.

Pe locul 4, în coborâre cu o poziție față de weekendul trecut, s-a situat filmul animat Sonic the Hedgehog 3 al studioului Paramount, cu încasări de 10,3 milioane de dolari pe piața internă din America de Nord.

Ce a spus Jim Carrey despre revenirea sa la actorie

Carrey i-a șocat pe fanii săi în aprilie 2022, când a declarat în timpul unui interviu acordat emisiunii Acces Hollywood că se gândește ca rolul din Sonic the Hedgehog 2, film ce avea să debuteze pe prima poziție a box office-ului, să fie ultimul din cariera sa. „Păi, mă retrag. Da, probabil. Sunt relativ serios”, a afirmat el.

Comentariile sale au venit la câteva zile după ce el s-a declarat „dezgustat” de Hollywood după ce Will Smith a fost ovaționat de participanții la cea de-a 94-a gală a Premiilor Oscar. Smith a primit ovații în picioare după ce i-a fost decernat Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal, la puțin timp după ce l-a lovit pe prezentatorul Chris Rock în unul din cele mai controversate momente din ultimii ani de la Gala Premiilor Oscar.

Un reporter de la Associated Press l-a întrebat pe Carrey în decembrie anul trecut, la avanpremiera de la Londra a noului film Sonic, despre decizia sa de a reveni la actorie și i-a amintit exact comentariile pe care le-a făcut cu mai bine de doi ani în urmă.

„M-am întors în acest univers [al filmelor Sonic] fiindcă am ocazia să joc un geniu, care e un pic trasă de păr [pentru mine]. Și, știi, am cumpărat o grămadă de lucruri și am avut nevoie de bani, sincer”, a declarat Jim Carrey. Actorii Keanu Reeves și Ben Schwartz își dau vocile în film pentru personajele Shadow the Hedgehog și Sonic.

Noul film al actorului canadian se apropie de încasări de 500 de milioane de dolari

Cel de-al treilea film Sonic the Hedgehog a ajuns acum la încasări de 218,8 milioane de dolari în America de Nord și 203,5 în restul lumii, pentru un total global de 422,3 milioane.

IGN arată că Sonic 3 a devenit astfel al doilea film bazat pe un joc video în ceea ce privește nivelul încasărilor de pe piața nord-americană, deși diferența rămâne uriașă față de deținătorul recordului absolut – The Super Mario Bros. Movie din 2023. Acesta a avut încasări de 594,3 milioane de dolari în cinematografele nord-americane și de alte 785,9 în restul lumii.

Revista Deadline arăta încă de la începutul lunii ianuarie că succesul înregistrat de Sonic 3 a propulsat franciza Sony Pictures la încasări totale de peste un miliard de dolari. În condițiile în care încă rulează în cinematografe, al treilea film Sonic the Hedgehog a depășit deja încasările precedentelor două filme. Primul film din 2020 a avut încasări de 319,7 milioane de dolari, în timp ce veniturile continuării din 2022 s-au ridicat la 405,4 milioane.

Weekendul acesta, clasamentul top 5 al box office-ului a fost completat de un alt film de animație al Disney lansat la finele anului trecut, Moana 2, cu încasări de 8,4 milioane de dolari.

Aceste cifre au propulsat blockbuster-ul Disney peste pragul de încasări de un miliard de dolari la nivel mondial. Moana 2 a devenit astfel al treilea film lansat de în 2024 care a intrat în clubul select al filmelor cu venituri de peste un miliard, după Deadpool & Wolverine și Inside Out 2.

