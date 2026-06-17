Joburi în IT: Un investitor străin a integrat 2 firme românești și anunță angajări. „Noi folosim AI, dar peste aceasta avem nevoie să mai angajăm oameni”

Grupul polonez de software Symfonia a cumpărat două firme IT românești, Softeh și NextUp, iar acum le-a integrat oficial într-un business unic pe piața din România. Chestionat de StartupCafe.ro, investitorul străin a anunțat că va vrea să facă angajări în IT-ul românesc, chiar dacă piața globală de profil trece prin concedieri de personal pe fondul ascensiunii inteligenței artificiale.

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