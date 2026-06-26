John Bolton, fostul consilier devenit adversar al lui Trump, a pledat vinovat în dosarul privind informațiile clasificate. Ce pedeapsă riscă

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională în primul mandat al lui Donald Trump, devenit între timp unul dintre cei mai aprigi critici ai președintelui, a pledat vinovat într-o instanță federală, vineri, pentru gestionarea eronată a unor informații clasificate și riscă până la 5 ani de închisoare, a scris Reuters.

„Îmi pare rău pentru acest lucru”, i-a spus Bolton judecătorului districtual Theodore D. Chuang în timpul audierii.

Reuters relatase că Bolton va pleda vinovat în baza unui acord cu procurorii, cu o pedeapsă ce poate varia de la zero la 5 ani de închisoare, sentința finală urmând să fie stabilită de un judecător.

Ca parte a acordului, el a fost de acord să plătească o amendă de 2,25 milioane de dolari.

Bolton, în vârstă de 77 de ani, trebuie să achite jumătate din sumă în termen de cinci zile de la pronunțarea sentinței și să o plătească integral în termen de 90 de zile de la pronunțarea sentinței.

În plus, fostul consilier prezidențial pentru securitate națională s-a angajat să presteze până la 100 de ore de muncă în folosul comunității și să poarte discuții cu oficiali ai serviciilor de informații și ai Departamentului de Justiție.

Bolton își va pierde, de asemenea, pensia de la guvern.

Sentința va fi dată în octombrie

Judecătorul Chuang a programat pronunțarea sentinței pentru octombrie.

Bolton este acuzat că a împărtășit informații sensibile cu două rude pentru o posibilă utilizare într-o carte de memorii pe care o scria, inclusiv note despre briefing-uri de intelligence și întâlniri cu înalți oficiali guvernamentali și lideri străini.

Anul trecut a pledat nevinovat pentru 18 capete de acuzare penale.

În cartea publicată de Bolton, „The Room Where It Happened” (Camera în care s-a întâmplat), apar detalii despre mandatul său de consilier prezidențial pentru securitate națională, din prima președinție Trump, în care l-a descris pe președinte ca fiind inadecvat pentru funcție, însă procurorii au declarat vineri că în material nu apar informații clasificate.

Autoritățile au declarat că e-mailul personal al lui Bolton a fost spart de cineva despre care se crede că are legături cu Iranul, lucru reiterat vineri de procurori.