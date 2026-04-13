Un fost șef CIA spune că Trump este „în mod clar dezechilibrat” și reprezintă o amenințare globală ce trebuie înlăturată

Fostul director al CIA, John Brennan, depune mărturie la Capitol Hill, în Washington, pe 23 mai 2017. FOTO: Pablo Martinez Monsivais / AP / Profimedia

John Brennan afirmă că Donald Trump, care a făcut declarații schimbătoare privind distrugerea civilizației iraniene, „este în mod evident dezechilibrat”, scrie luni The Guardian.

Fost director al Agenției Centrale de Informații (CIA), John Brennan s-a alăturat apelurilor tot mai numeroase pentru demiterea președintelui american pe motiv că acesta nu este apt pentru funcție, susținând că al 25-lea amendament al Constituției SUA, care se referă la demiterea involuntară din funcție, a fost „scris având în vedere cazul lui Donald Trump”.

Brennan, care a ocupat funcția de șef al agenției de spionaj în timpul președinției lui Barack Obama, a declarat sâmbătă pentru MS Now că recentele remarci schimbătoare ale lui Trump privind distrugerea civilizației iraniene și pericolul pe care liderul american îl reprezintă pentru atât de multe vieți justifică îndepărtarea acestuia din Biroul Oval.

„Această persoană este în mod clar dezechilibrată”, a spus Brennan. „Cred că al 25-lea amendament a fost scris cu un caz precum cel al lui Donald Trump în minte”

Brennan a adăugat că Trump reprezintă un risc prea mare pentru a i se permite să rămână comandant suprem, având la dispoziție o putere de foc imensă, inclusiv arsenalul nuclear al SUA.

Declarațiile fostului director al CIA îl plasează în prim-planul unei dezbateri tot mai aprinse privind decizia lui Trump de a intra în război cu Iranul și amenințările acestuia din ce în ce mai violente de a provoca distrugeri masive în această țară. Pe 7 aprilie, președintele american a avertizat că „întreaga civilizație a Iranului va pieri în această seară” dacă regimul iranian nu va respecta ultimatumul său – o amenințare despre care Brennan a afirmat că sugerează utilizarea capacităților nucleare.

Al 25-lea amendament

Pe măsură ce Trump și-a intensificat retorica agresivă și plină de injurii, un număr tot mai mare de democrați au răspuns solicitând invocarea celui de-al 25-lea amendament din Constituția SUA.

Măsura, introdusă în Constituția americană în 1967, permite vicepreședintelui și majorității membrilor cabinetului să îl destituie pe președinte pe motiv că acesta este „incapabil să-și exercite puterile și îndatoririle funcției sale”.

Peste 70 de democrați din Congresul SUA au cerut aplicarea amendamentului, potrivit celor mai recente date ale NBC News.

Șansele ca acest lucru să se întâmple efectiv sunt aproape de zero, având în vedere loialitatea de neclintit pe care vicepreședintele său, JD Vance, și întregul său cabinet continuă să i-o arate lui Trump.

Cu toate acestea, îngrijorarea cu privire la limbajul din ce în ce mai agresiv al lui Trump și amenințările distopice vor persista probabil, având în vedere eșecul negocierilor de pace dintre SUA și Iran de sâmbătă, precum și posibilitatea reluării ostilităților.

Declarațiile lui Brennan sunt cu atât mai frapante cu cât acesta face obiectul unei anchete, aflată în derulare, a Departamentului de Justiție al SUA condus de Trump, în cadrul planurilor de răzbunare pe care președintele le are împotriva celor pe care îi consideră dușmani. Sub presiunea Casei Albe, Departamentul de Justiție a deschis în iulie o anchetă penală împotriva lui Brennan și a fostului director al FBI, James Comey.

Două luni mai târziu, împotriva lui Comey a fost formulate două capete de acuzare, fiind acuzat că a mințit Congresul în timpul mărturiei din 2020 privind ancheta privind interferența Rusiei în alegeri. Un judecător a respins acea punere sub acuzare.

În martie, președintele comisiei juridice din Camera Reprezentanților, Jim Jordan – un aliat al lui Trump – a afirmat că ancheta care îl vizează pe Brennan „se intensifică”.