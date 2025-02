John Malkovich a explicat de ce a refuzat să joace în filme Marvel: „Nu a avut chiar nicio legătură cu considerații artistice”

John Malkovich, fotografiat în luna ianuarie la Festivalul de Film Sundance, FOTO: George Pimentel for / Shutterstock Editorial / Profimedia

Actorul american John Malkovich este pregătit la 71 de ani să-și facă debutul într-un rol inedit pentru el, dar spune că nu e prima oară când a fost ofertat să joace într-un film din Universul Cinematografic Marvel, relatează revista Variety.

Actorul veteran urmează să își facă debutul într-un film cu supereroi odată cu lansarea în cinematografe a lungmetrajului The Fantastic Four: First Steps, în care va juca alături de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn și Ebon Moss-Bachrach. Aceștia vor interpreta rolurile principale ale celor Patru Fantastici din benzile desenate Marvel.

Vorbind într-un interviu acordat GQ despre debutul său în franciza cu cele mai mari încasări totale înregistrate vreodată de orice franciză cinematografică, de peste 30 de miliarde de dolari, Malkovich a dezvăluit că a refuzat mai multe oferte de a juca în filme Marvel, de fiecare dată din cauza onorariului oferit.

„Motivul pentru care nu le-am făcut nu a avut chiar nicio legătură cu considerații artistice”, a declarat actorul cunoscut pentru gama largă de roluri pe care le-a interpretat de-a lungul anilor. „Nu mi-au plăcut ofertele pe care ei le-au oferit, deloc”, a subliniat el.

„Aceste filme sunt destul de istovitoare de realizat… Dacă mă vei atârna de o macara în fața unui ecran verde timp de șase luni, plătește-mă. Dacă nu vrei să mă plătești, e ok, dar atunci nici eu nu vreau să o fac, pentru că aș prefera să fiu pe scenă, să regizez o piesă de teatru sau să fac altceva”, a explicat el refuzurile anterioare.

Malkovich spune că a fost plăcut surprins de filmările pentru următorul lungmetraj Marvel

Malkovich, care în ultimii ani a venit în România și Bulgaria pentru a juca sau regiza piese de teatru, a declarat de asemenea în interviul pentru GQ că a fost surprins de faptul că filmările pentru The Fantastic Four „nu sunt chiar atât de diferite de teatru” deoarece „îți imaginezi o grămadă de lucruri care nu sunt acolo și îți faci mica ta piesă”.

El a mai explicat că a acceptat rolul în filmul Marvel în principal pentru că și-a dorit să lucreze din nou cu regizorul Matt Shakman, după colaborarea lor la filmul de dramă Cut Bank din 2014.

Malkovich, cu barbă și păr lung, poate fi văzut fugitiv înspre sfârșitul primului trailer pentru The Fantastic Four: First Steps, lansat de Marvel luna aceasta.

„Prima Familie a Marvel se confruntă cu cea mai dificilă provocare de până acum. Nevoiți să echilibreze rolurile de eroi cu puterea legăturii lor de familie, trebuie să apere Pământul de un zeu cosmic înfometat numit Galactus și de vestitorul său, Silver Surfer”, afirmă descrierea publicată de IMDb pentru film.

Deși rolul pe care îl va interpreta Malkovich nu a fost dezvăluit deocamdată, fanii Marvel speculează că acesta ar putea fi Ivan Kragoff, un antagonist cunoscut sub numele de „Red Ghost” în benzile desenate.

„Red Ghost” este un om de știință sovietic care capătă abilitatea de a deveni intangibil după ce recreează accidentul spațial care le-a adus celor Patru Fantastici superputerilor lor. De asemenea, el creează o echipă de Super Maimuțe cu puteri similare celor ale celor Patru Fantastici.

Noul film Marvel va avea premiera în cinematografele din România în data de 25 iulie, cea la care este programată și lansarea sa la nivel internațional.