VIDEO Proteste violente în Bulgaria la un spectacol regizat de John Malkovich. De la ce a pornit totul

Ceea ce ar fi trebuit să fie o comedie anti-război s-a transformat în haos și agresiuni în Bulgaria. Premiera piesei „Armele și omul”, regizată de John Malkovich, a fost jucată la Teatrul Național din Sofia într-o sală aproape goală, după ce naționaliștii au protestat, iritați, de felul în care sunt portretizati bulgarii în opera lui Bernard Shaw și i-au împiedicat pe oameni să intre în clădire, relatează Reuters și Radio Europa Liberă.

Cu o oră înainte de a începe piesa Armele și Omul, scrisă de George Bernard Shaw, joi seară, protestatarii au început să se adune în fața teatrului, a informat Nova TV.

🚨🇧🇬PROTESTERS DISRUPT PLAY IN BULGARIA OVER “ANTI-BULGARIAN” PORTRAYAL



Nationalist protesters in Bulgaria blocked the premiere of Arms and the Man, directed by John Malkovich, accusing the play of depicting Bulgarians negatively.



Demonstrators threw garbage and attempted to… pic.twitter.com/GZeIC0Twwl