Johnny Depp negociază să revină pe marile ecrane în rolul care i-a adus nominalizarea la Oscar

La nouă ani de la ultimele aventuri ale personajului Jack Sparrow – lordul piraților din Marea Caraibelor – pe marele ecran, saga are în vedere un nou film cu Johnny Depp în rolul principal, alături de o nouă eroină interpretată de Margot Robbie, scrie marți Le Figaro.

Absent din 2017, eroul pasionat de rom și vânător de comori are șanse să revină foarte curând pe marele ecran. Potrivit lui Jerry Bruckheimer, producătorul seriei „Pirații din Caraibe”, studiourile Disney sunt în prezent „în discuții” cu Johnny Depp, actorul principal al francizei, pentru a-l readuce într-un al șaselea film.

„Suntem în discuții cu Johnny. Lucrăm la un scenariu și sperăm să putem duce acest proiect la bun sfârșit”, a declarat Bruckheimer în cadrul evenimentului D23 de la Los Angeles, care a avut loc weekend-ul trecut.

Conform informațiilor publicate de revista Deadline, acest nou capitol va marca un punct de cotitură în celebra serie. În timp ce cele cinci pelicule anterioare s-au concentrat pe aventurile lui Jack Sparrow, filmul va urmări parcursul unei noi eroine interpretate de Margot Robbie, vedeta filmelor „Barbie” și „Lupul de pe Wall Street”.

Johnny Depp, obișnuit să joace rolul eroului, urmează să se mulțumească astfel cu un rol secundar, indică Deadline.

Lungă perioadă dificilă

Această schimbare de direcție operată de studiourile Disney ar putea fi una dintre consecințele eșecului zdrobitor la box-office al ultimului film din seria „Pirații din Caraibe”: „Răzbunarea lui Salazar”. Lansat în 2017, lungmetrajul regizorilor Joachim Ronning și Espen Sandberg, care îl înfățișa pe Jack Sparrow în căutarea legendarului Trident al lui Poseidon în Triunghiul Bermudelor, a înregistrat încasări globale de doar 795,9 milioane de dolari. A fost un pas greșit pentru una dintre cele mai profitabile francize ale familiei Disney, notează publicația franceză citată.

După acel moment, Johnny Depp a trecut printr-o lungă perioadă dificilă, în special din cauza procesului său foarte mediatizat, pe fondul acuzațiilor de violență domestică împotriva actriței Amber Heard. Procesul s-a încheiat în 2022, după semnarea unui acord amiabil între cele două părți. Actorul a apărut într-un singur film în ultimii patru ani: „Jeanne du Barry” al lui Stephen Warbeck, în care l-a interpretat pe regele Ludovic al XV-lea. De asemenea, Depp urmează să-l interpreteze în curând pe Ebenezer Scrooge în lungmetrajul „Scrooge” al lui Ti West și să joace în următorul film al lui Marc Webb.

Johnny Depp a fost nominalizat la premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal la a 76-a gală a Premiilor Oscar, din 2004, pentru interpretarea căpitanului Jack Sparrow în filmul „Pirații din Caraibe: Blestemul Perlei Negre” („Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, 2003). „Blestemul Perlei Negre” a fost prima peliculă din celebra serie.