VIDEO Johnny Depp, apariție surpriză în rolul despre care speră să îi relanseze cariera anul acesta

Actorul american Johnny Depp și-a făcut o apariție-surpriză joi la San Diego Comic-Con, îmbrăcat complet în costumul lui Ebenezer Scrooge pentru rolul care va marca revenirea sa într-un film de anvergură produs de unul dintre marile studiouri de la Hollywood, relatează Variety.

Depp îl joacă pe Scrooge în „Ebenezer: A Christmas Carol”, viitorul film Paramount regizat de Ti West (cunoscut pentru lungmetraje precum „Pearl” și „Maxxxine”. Filmul va avea premiera anul acesta, în data de 13 noiembrie, și va fi o adaptare a celebrei povești de Crăciun scrisă de Charles Dickens.

Personajul este o prezență constantă în cinematografia de Crăciun de zeci de ani, inclusiv în adaptarea clasică din 1951 cu Alastair Sim, în filmul „Scrooged” din 1988 cu Bill Murray, în „A Muppet Christmas Carol” din 1992 cu Michael Caine, și în „A Christmas Carol” din 2009 cu Jim Carrey.

Scrooge, un om de afaceri mizantrop și zgârcit din Londra secolului al XIX-lea, este vizitat de fantomele Crăciunului din trecut, prezent și viitor, într-o încercare de a se salva de la o viață de apoi plină de chinuri.

Presa de la Hollywood aflase în octombrie anul trecut că Johnny Depp poartă negocieri cu Paramount pentru a juca rolul în noua adaptare a poveștii clasice.

Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul pentru viitorul său film „Ebenezer”

Actorul acum în vârstă de 63 de ani și-a făcut apariția în fața unui magazin numit „Scrooge and Marley” din San Diego, după ce un grup de colindători a ieșit și a interpretat cântece de Crăciun pentru a crea o atmosferă festivă, în ciuda temperaturii plăcute de aproximativ 27°C. Fanii începuseră să se strângă în fața magazinului despre care Paramount anunțase că va găzdui un eveniment de promovare a viitorului film.

Depp și-a făcut apariția, complet transformat în morocănosul personaj, purtând machiaj și celebrul palton negru al lui Scrooge, alături de pălăria sa cilindrică asortată.

Johnny Depp makes a surprise appearance as Ebenezer Scrooge at #ComicCon pic.twitter.com/Zdk5e5crWv — Variety (@Variety) July 23, 2026

„Nu aveți locuri de muncă?”, a mormăit Depp, intrat complet în pielea personajului, către mulțimea adunată pe stradă. „Se pare că aveți foarte mult timp liber. Eu muncesc”.

„O zi bună, domnule Scrooge!”, a strigat cineva din public.

El a răspuns sec: „Ce are atât de plăcut?”.

Deși apariția lui Depp trebuia să fie o surpriză, câțiva fani norocoși au reușit să îl zărească pe actor în timp ce erau costumați în unele dintre cele mai cunoscute personaje interpretate de el – inclusiv Căpitanul Jack Sparrow din seria „Pirații din Caraibe” și Pălărierul Nebun din „Alice în Țara Minunilor”. Depp și-a petrecut câteva minute tachinându-i și glumind cu ei. Timp de aproape o jumătate de oră, actorul a întreținut publicul cu scenete și momente comice, potrivit Variety.

Filmul „Ebenezer” îi are în distribuție și pe Sir Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes și alții.

„Ebenezer”, primul film de anvergură al lui după scandalul care i-a ruinat cariera

Paramount a prezentat primele imagini din film la începutul acestui an, în cadrul CinemaCon, iar Depp a urcat atunci pe scenă la Las Vegas, fiind întâmpinat cu aplauze entuziaste.

„A fost cu adevărat un privilegiu extraordinar”, a spus Depp despre interpretarea acestui rol clasic. El a adăugat că povestea lui Scrooge este una de care este „obsedat încă din copilărie”.

„Ebenezer” marchează totodată prima colaborare a lui Depp cu un mare studio de la „Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald” (2018) încoace. Actorul a fost concediat din acea franciză după ce a pierdut un proces de calomnie împotriva tabloidului britanic The Sun, care îl acuzase de violență domestică în urma afirmațiilor făcute de fosta sa soție, actrița Amber Heard, într-un articol de opinie publicat de The Washington Post.

De atunci, Depp a jucat într-un număr redus de filme independente precum „Minamata” (2020) și „Jeanne du Barry” (2023. El a filmat anul trecut și „Day Drinker”, un thriller produs de studioul Lionsgate care l-a reunit cu Penélope Cruz, colega sa de platou din mai multe filme, inclusiv „Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”. Filmul respectiv va apărea în cele din urmă anul viitor, deși Lionsgate intenționase inițial să îl lanseze în cinematografe în 2026.

Depp a a fost ales să joace în aceste ultime filme abia după ce un juriu american a decis în cele din urmă în iunie 2022 că Amber Heard l-a defăimat prin acuzațiile pe care i le-a adus, într-un proces în care au apărut numeroase detalii intime privind relația lor. Juriul i-a ordonat actriței să îi plătească despăgubiri de 15 milioane de dolari, sumă redusă de instanță la 10,4 milioane.

Depp a acceptat în cele din urmă să primească doar un milion de dolari de la fosta sa soție, pe care i-a donat pentru cauze caritabile.