Jonathan Bailey a fost declarat „cel mai sexy bărbat în viață” de revista People

Actorul englez Jonathan Bailey, care revine în cinematografe luna aceasta cu filmul muzical „Wicked: For Good”, a fost declarat luni de revista People „cel mai sexy bărbat în viață”, transmite Reuters.

Bailey, în vârstă de 37 de ani, a spus că este o „mare onoare” să primească acest premiu al culturii pop, acordat anual, ce a fost primit anterior de vedete precum Chris Hemsworth sau George Clooney.

„Evident, sunt incredibil de flatat. Și este complet absurd”, a declarat Bailey pentru People, râzând. El a glumit spunând că a dezvăluit vestea doar câinelui său, Benson.

Alegerea lui Bailey, cunoscut și pentru rolul lordului Anthony din drama istorică „Bridgerton”, a fost anunțată în emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”.

Bailey a interpretat rolul prințului Fiyero în blockbusterul de anul trecut „Wicked”, prequel al filmului „Vrăjitorul din Oz”, și va relua rolul în viitoarea continuare „Wicked: For Good”. Actorul a jucat și în filmul cu dinozauri „Jurassic World: Rebirth” din această vară.

„Cel mai sexy bărbat în viață” în 2024 a fost declarat John Krasinski, cunoscut pentru rolul său din serialul „The Office”.

Alți actori și cântăreți care au primit acest titlu de la redactorii revistei People sunt Blake Shelton, Adam Levine, Idris Elba și Channing Tatum.