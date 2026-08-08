Jorge Messi, tatăl și reprezentantul lui Lionel Messi, a murit la 68 de ani

Jorge Messi, tatăl și reprezentantul de lungă durată al starului argentinian Lionel Messi, a murit sâmbătă, la vârsta de 68 de ani, potrivit Sanatorio Centro, centrul medical din Rosario, Argentina, unde primea îngrijiri, notează CNN.

Într-un comunicat, directorul medical al spitalului a confirmat că Jorge Messi a murit în primele ore ale dimineții. El a precizat că nu vor fi oferite alte detalii cu privire la cauza decesului, din respect pentru viața privată a familiei.

Newell’s Old Boys, clubul din Rosario la care Lionel Messi a jucat în perioada junioratului, înainte de a pleca în Europa, a confirmat la rândul său decesul și i-a adus un omagiu pe rețelele sociale.

„Un cunoscut suporter leproso (așa cum sunt numiți fanii lui Newell’s), om de afaceri și tatăl căpitanului naționalei Argentinei, Lionel Andrés Messi. Jorge a fost sprijinul și omul care, alături de soția sa, Celia Cuccittini, a susținut cu viziune, rigoare și afecțiune cariera celui mai bun jucător din toate timpurile”, a scris clubul pe X.

„Prezența și îndrumarea sa constantă, din culise, au fost esențiale pentru a-l sprijini pe Lionel la fiecare pas, de la începuturile sale în Malvinas și până la gloria supremă a fotbalului mondial. Îți mulțumim că l-ai învățat să iubească aceste culori”, a adăugat clubul.

Mesajele de condoleanțe au venit din întreaga lume a fotbalului după vestea morții lui Jorge Messi.

Și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), organizație pentru care Messi este ambasador al bunăvoinței, a transmis condoleanțe pentru moartea lui Jorge Messi, descris drept „un om mereu implicat în apărarea drepturilor copiilor și un binefăcător al UNICEF”.

Jorge Messi a fost una dintre figurile esențiale în cariera fotbalistică a fiului său, Lionel. I-a fost alături în cele mai importante momente ale carierei sale: de la perioada de glorie petrecută la Barcelona și plecarea dureroasă de la club, ani mai târziu, până la transferurile la PSG și Inter Miami, precum și la victoriile și înfrângerile de la Cupa Mondială, în cei peste 20 de ani în care Lionel Messi a jucat pentru naționala Argentinei.

Federația Regală Spaniolă de Fotbal (RFEF), forul care conduce fotbalul spaniol, a transmis „dragostea și afecțiunea sa pentru Lionel și cei dragi lui în aceste momente de profundă tristețe”, după moartea lui Jorge Messi.

Vestea morții sale vine la câteva săptămâni după ce familia a vorbit public despre starea de sănătate a lui Jorge Messi în timpul Cupei Mondiale FIFA 2026. La acel moment, familia a confirmat că acesta se afla sub supraveghere medicală pentru o problemă de sănătate și că „se recupera și evolua favorabil”.

Nu este clar dacă moartea sa are legătură directă cu problemele de sănătate despre care s-a relatat anterior.