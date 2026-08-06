Jucător gigant din energie intră în România

Enlight Renewable Energy, companie israeliană specializată în dezoltarea și operarea de proiecte de energie regenerabilă, cu proiecte de generare și stocare de peste 21 GW/74 GWh în diferite stadii de dezvoltare în SUA, Europa și regiunea MENA, a intrat în România.

Enlight a cumpărat un portofoliu inițial de proiecte de stocare a energiei în baterii (BESS) cu o capacitate de 848 MWh, gata sau aproape gata de construcție, și caută deja oportunități suplimentare de extindere în România.

Portofoliul, botezat “clusterul Karpen”, este așteptat să înceapă operațiunile comerciale în etape, din a doua jumătate a anului 2028 și până la jumătatea anului 2029, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Costurile totale cu proiectele din cluster sunt estimate la 154 milioane până la 162 milioane de dolari. Până la 30 iunie, compania israeliană a investit 3 milioane de dolari în portofoliul din România, reprezentând, cel mai probabil, cheltuieli cu achiziții.

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