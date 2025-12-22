Judecătoarea care apare în documentarul Recorder avertizează asupra unui conflict de interese, chiar în ziua discuțiilor de la Cotroceni: „Au susținut modificările nocive ale legilor justiției și acum susțin status quo-ul”

Fosta judecătoare Andrea Chiș, fostă membră a CSM, atrage atenția asupra existenței unui conflict de interese, în contextul discuțiilor de luni de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și magistrații care s-au înscris la aceastea, în urma dezbaterii publice generate de documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

„Președinții unor asociații profesionale care se întâlnesc azi cu Președintele și vor merge cel mai probabil în comisia care va propune modificarea unor legi constituită de Primul Ministru sunt președinți sau vicepreședinți de curți de apel (unul delegat recent pe funcția de președinte, deși avusese deja două mandate și nu mai poate ocupa această funcție – Hotărârea 2756/11 decembrie 2025 a Secției pentru judecători)”, scrie fosta judecătoare, într-un mesaj publicat luni dimineață pe pagina ei de Facebook.

„Aceștia au susținut modificările nocive ale legilor justiției din 2018 și 2022 care ne-au adus în situația actuală. Acum susțin status quo-ul, adică păstrarea structurii piramidale, bazată pe puterile extinse ale președințelor de curți”, susține Andrea Chiș.

Fosta judecătoare crede că trebuie pusă, în acest context, o „întrebare legitimă”.

„Din care rol vorbesc acești președinți? Cel de președinte/vicepreședinte de curte, care vrea să-și prezerve drepturile, sau cel de președinte de asociație profesională care ar trebui să aibă interesul să destructureze piramida puterii?”, menționează ea.

De asemenea, Chiș spune că trebuie reglementat în mod urgent „un conflict de interese expres între aceste funcții”, de președinte de instanță și președinte de asociație profesională de magistrați.

„Legiuitorul nu are cum să își imagineze toate conflictele de interese posibile, de aceea, ele constituie o chestiune de apreciere contextuală, chestiune ce ține de valori și de bunul simț. Se pare că se impune o reglementare expresă, pentru că altfel, așa cum se vede, dacă legea nu interzice expres unii pot spune pune că permite”, explică fosta jduecătoare.

„Atâta timp cât cumulează aceste roluri, orice propunere din partea lor trebuie privită din ambele perspective și luată sau nu în considerare, în funcție de această imagine de ansamblu în ceea ce-i privește”, a conchis Andrea Chiș.

Fosta judecătoare este, de asemenea, unul dintre magistrații care apar în documentarul Recorder.

Șeful statului a început luni, de la ora 10.00, discuțiile cu magistrații care s-au înscris să participe la consultările cu acesta, după publicarea investigației „Justiție capturată”.

Întâlnirea dintre președinte și reprezentanți ai judecătorilor și procurorilor are loc la Cotroceni, iar Nicușor Dan a anunțat că va fi una „fără limită de timp”.

Duminică, președintele a afirmat că multor magistrați le este teamă să meargă la Cotroceni, pentru că au existat mesaje de „influențare, intimidare”.

„Sunt cam 20 de magistraţi în nume individual şi cam 20 de magistraţi în numele unor asociaţii de magistraţi. Şi s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile pe care colegii mei care au fost în contact cu aceşti magistraţi le-au perceput. În primul rând că, în mod neobişnuit, în anumite instituţii s-au organizat şedinţe luni, 22 decembrie. Au existat mesaje de influenţare, intimidare”, a spus șeful statului, într-o declarație de presă.

El a precizat că mulți magistrați i-au solicitat să se întâlnească, dar nu în 22 decembrie, „tocmai pentru că există o teamă că participarea la o astfel de întâlnire să aibă repercusiuni”: „Și am ajuns inclusiv la propuneri nepotrivite, să vină pe rând, să stea în diferite săli pe aici, ca să nu se intersecteze, sau chiar colegi de-ai mei să-i preia din benzinării din București ca să nu se vadă că intră în Palatul Cotroceni”.

Inițiativa președintelui de a-i chema pe magistrați la Cotroceni a venit după publicarea documentarului Recorder „Justiție capturată” – o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele concentrării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”. În film, mai mulți procurori și judecători, unii cu identitatea protejată, dar alții asumați, precum fostul șef DNA Crin Bologa, procurorul militar Liviu Lascu sau judecătoarea Andrea Chiș au descris culisele sistemului de justiție.

Documentarul a fost contestat de la vârful Consiliului Superior al Magistraturii, al instanței supreme, conduse de Lia Savonea, și al Curții de Apel București, a cărei conducere a convocat o „conferință de presă extraordinară”, prima din istoria instituției.