Judecătoarea propusă pentru Ministerul Justiției vorbește despre o „piramidă a puterii” care controlează justiția

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii are prin lege o putere prea mare asupra sistemului de justiție, a spus Andrea Chiș, propunerea de ministru al Justiției în cabinetul Mureșan, într-o declarație oferită luni presei în Parlament.

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Întrebată de un jurnalist dacă sistemul de justiție este condus de „o rețea” produsă de Lia Savonea, președinta Înaltei Curți, Chiș a spus că legea din România a permis crearea unei „piramide a puterii”.

„Nu vreau să vorbim de nume, însă de o piramidă a puterii am vorbit și am arătat că prin lege s-a creat acest lucru și dă o posibilitate de control al sistemului din interior. Și tocmai de aceea, dacă citiți programul de guvernare, o să vedeți că ceea ce propunem în el este tocmai o destructurare a acestei piramide și acordarea posibilității tuturor judecătorilor la acces egal în anumite funcții”, a explicat ea.

Ea a numit Secția de Judecători a CSM drept instituția care are prin lege prea multă putere.

„Ceea ce privește piramida din interiorul sistemului de justiție, am spus-o deja la vârf, este CSM-ul, unde secția de judecători are o putere foarte mare, pentru că are în mână cariera fiecărui judecător din țara asta, inclusiv a președintelui ÎCCJ care este numit de secția pentru judecători. Președintele statului nu mai are nicio atribuție, și nu din 2022, din 2018 de când a fost doamna Corbu numită”, a explicat Chiș.

În programul de guvernare, Siegfried Mureșan a trecut la capitolul justiție că membrii CSM vor fi aleși la nivel național de fiecare corp profesional. În prezent, legea prevede că membrii CSM sunt votați direct în adunările generale ale judecătorilor și, respectiv, ale procurorilor din țară.

Există control politic asupra justiției?

Întrebată de un jurnalist dacă politicul controlează justiția, Andrea Chiș a subliniat că există un control din interiorul sistemului.

„Mi se pune o întrebare extrem de dificilă, pentru că n-am de unde să știu cine cu cine se întâlnește, însă am spus că există un control din interior. Dacă acest control din interior are legătură și cu exteriorul, asta n-am de unde să știu, pentru că nu am date concrete”, a afirmat judecătoarea.

„Dar ce pot să spun este ce am mai afirmat deja și cu alte ocazii, inclusiv într-un studiu scris, este că legile justiției nu puteau să fie scrise în modalitatea în care să subordoneze din interior sistemul fără expertiza unor oameni”, a spus Chiș.

Cine este Andrea Chiș

Andrea Chiș, în vârstă de 56 de ani, a fost judecător la Cluj timp de peste 28 de ani. În perioada 2017-2023, a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii, fiind considerată unul dintre membrii din aripa reformistă a CSM.

În noiembrie 2022, ea a anunțat că se pensionează. După pensionare, ea a predat la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, de unde și-a dat demisia în ultima zi a anului trecut.

Numele judecătoarei a ajuns în prim-planul opiniei publice la sfârșitul anului 2025, când a apărut în documentarul Recorder „Justiție Capturată”, în care a povestit cum a formulat cereri pentru a înțelege de ce CSM a cerut schimbarea completelor „de penaliști”, adică judecători „care aveau cazuri de judecat”.