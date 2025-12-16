Judecătorul Laurenţiu Beşu, care a făcut dezvăluiri în documentarul Recorder, ajunge astăzi la CSM

Laurențiu Ionel Beșu, magistratul care a vorbit cu jurnaliștii Recorder în documentarul „Justiție Capturată”, nu mai vrea să activeze ca judecător. El a cerut Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) să lucreze ca procuror în Giurgiu, iar interviul îl susține astăzi.

Audierea lui Beșu este programată marţi, la ora 12:00.

Pe site-ul CSM a fost postat un anunţ în care se precizează că, în data de 16 decembrie, va avea loc la Secţia pentru procurori a CSM susţinerea interviului în cadrul procedurii pentru numirea din funcţia de judecător în cea de procuror, potrivit prevederilor art.194 din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Ce prevede procedura

Procedura prevede că, la cererea lor motivată, judecătorii pot fi numiţi în funcţia de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, iar procurorii pot fi numiţi în funcţia de judecător la judecătorii, prin decret al preşedintelui României, la propunerea Secţiei CSM.

Printre cei 14 judecători care solicită să devină procurori se află şi Laurenţiu Beşu, care este magistrat la Tribunalul Bucureşti şi solicită să fie numit procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Dezvăluirile din documentarul Recorder ale judecătorului Beșu

În documentarul difuzat marți seară, 9 decembrie, de Recorder, intitulat „Justiție Capturată”, judecătorul Laurențiu Beșu face dezvăluiri despre fapte grave petrecute la Curtea de Apel București (CAB), instanță unde a activat o perioadă, după ce a fost mutat, prin delegare, de la Tribunalul Giurgiu.

Laurențiu Beșu a spus că, după ce a venit la CAB, noii săi colegi i-au spus că a fost mutat pentru că nu se mai dorea ca el să mai facă parte din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

„Am fost abordat de președinta Tribunalului Giurgiu, care mi-a propus să merg la Curtea de Apel București, că s-a sunat de la Curte și acum este momentul să iau o decizie, să mă gândesc și să-i spun în aceeași zi. M-am gândit și am zis că da, este o decizie bună să promovez. Intervine și această stagnare în profesie și te gândești să evoluezi”, a spus Beșu, în investigația „Justiție Capturată”.

„Judecătorii de la Curtea de Apel București, Secția a II-a, erau nedumeriți de sosirea mea acolo. Ulterior, au apărut discuții cu colegii de la Curte, care mi-au spus: «Vezi că tu aveai un dosar acolo și, din ce știm noi, se cam practică ca în dosarele delicate să se mai producă schimbări ale componenței completului». Și atunci mi-am dat seama că aveam pe rol la Tribunalul Giurgiu dosarul domnului doctor Beuran. (…) Nu mi-am pus problema că există o legătură între presupusa promovare și un anumit dosar”, a afirmat judecătorul, în documentar.

„Unii colegi, care sunt mai vechi acolo (la Curtea de Apel, n.r.) m-au asigurat că «fii sigur că există o legătură». Dosarul a fost soluționat de un alt coleg, cu o soluție de achitare. Nu comentăm soluțiile colegilor. S-a formulat cale de atac, la Curtea de Apel București, și a rămas soluția de achitare”, a adăugat judecătorul.

Ulterior, a precizat Laurențiu Beșu în documentarul Recorder, delegarea lui la CAB a fost prelungită de mai multe ori, până în primăvara acestui an, când a intrat într-un complet care avea pe rol o contestație în dosarul lui Niculae Bădălău.

La judecarea contestației, el a avut o opinie diferită de colegul din complet, iar la scurt timp a fost anunțat de șeful de secție de la CAB că nu i se va mai prelungi delegarea.

Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună și i-a cerut să își clarifice urgent statutul. În replică, Beșu a spus, pentru Euronews, că „tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor”.