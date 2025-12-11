Primul mesaj al judecătorului care apare în documentarul Recorder, după ce a fost atacat virulent de conducerea Curții de Apel București: Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica

Unul dintre magistrații care apar în documentarul Recorder „Justiție capturată”, judecătorul Laurențiu Beșu, a reacționat pentru Euronews după ce Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună și i-a cerut să își clarifice urgent statutul. Beșu spune că este public, în CV-ul său, că a lucrat la „Doi și un sfert”, serviciul de informații al Ministerului de Interne.

Magistratul spune că informația era publică, iar acum Curtea de Apel se răzbună pentru că el a îndrăznit să vorbească despre problemele din justiție.

„Discuția despre parcursul meu profesional, o încercare de discreditare a mea”

„Din punctul meu de vedere, toată această discuție despre parcursul meu profesional este doar de încercare de discreditare a persoanei mele, implicit de a induce ideea că ce am spus eu este fals. Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor.

Ca să lămuresc și parcursul meu profesional, acesta a fost tot timpul public, nu a fost secret, a fost publicat pe site-ul Judecătoriei Fetești, instanța la care am început cariera de magistrat. Eu am terminat liceul militar de la Ploiești, apoi am urmat cursul Academiei de Poliție. Am fost ofițer la Inspectorul de Poliție al județului Giurgiu între 2001 și 2006. Apoi între 2006 și 2011 am fost ofițer la Serviciul Județean de Informații Giurgiu”, afirmă magistratul.

El spune că aceste informații au fost tot timpul publice, au fost menționate și în adeverințele pe care le-a depus la înscrierea la examenul de admitere în magistratură:

„Anual dau declarații în care arăt că, în perioada 2006-2011, am lucrat la acest serviciu. Evident că, în acest moment, nu mai am nicio legătură cu acest serviciu, deoarece legea privind statutul magistratului spune clar că nu poți să fii magistrat și să fii în același timp ofițer de informații sau să ai vreo legătură cu un serviciu de informații. Adeverința mea, depusă la dosarul pentru concursul de admitere în magistratură este emisă de DGPI. Se menționează că este emisă în vederea atașării la dosarul pentru concursul de admitere în magistratură. Anual dau o declarație în care menționez această informație. Sunt foarte mulți judecători sau procurori care au fost lucrători ai serviciului de informații în Ministerul de Interne”.

El mai spune că atunci când a judecat dosarul Revoluției a apărut în presă că a lucrat în direcția de informații a Ministerului de Interne și „atunci nu a fost nicio problemă”: „Deci nu s-a sesizat doamna președinte la acel moment?”.

Curtea de Apel București a calificat miercuri drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului Ionel Laurențiu Beșu. Mai mult, Curtea insinuează, indicând câteva articole de presă de anul trecut, că judecătorul Beșu ar fi agent acoperit și cere public ca acesta să-și clarifice urgent statutul.

Aproape 200 de judecători și procurori au transmis joi seară un mesaj de solidaritate ci magistrații care au făcut dezvăluirile din documentarul Recorder: „Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”.