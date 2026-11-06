Judecător sancționat de CSM după ce i-a mărit pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu: „O carieră în care mi-am petrecut jumătate din viață, aruncată la coș”. Un procuror acuză presiuni asupra magistraților

Ion Fundătureanu, unul din cei doi judecători sancționați de Consiliul Superior al Magistraturii după ce au schimbat pedeapsa de închisoare cu suspendare în închisoare cu executare pentru fostul ministru Daniel Chițoiu, reacționează. El acuză că a fost pedepsit pentru felul în care a interpretat legea, după 24 de ani de carieră. Procurorul Claudiu Sandu, membru al CSM, intervine și el și acuză o formă de presiune asupra judecătorilor.

Cel de al doilea judecător din complet, sancționat și el de CSM, și-a dat demisia din Colegiul de conducere al Curții de Apel Pitești și din Secția Penală. „Mesajul venit de sus este clar: nu vă atingeți de politicieni!”, a spus magistratul.

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM i-a sancționat pe cei doi judecători de la Curtea de Apel Pitești, după ce aceștia au dispus condamnarea la 4 ani închisoare a fostului ministru Daniel Chițoiu, în legătură cu accidentul provocat de politician în decembrie 2019, în care au murit doi oameni.

Este vorba de magistrații Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu, care l-au condamnat în luna ianuarie pe Daniel Chițoiu la 4 ani închisoare cu executare, pedeapsă majorată față de cea aplicată de instanța de fond – de 3 ani cu suspendare.

Cei doi magistrați au fost sancționați joi de CSM, pe motiv că au majorat pedeapsa aplicată lui Chițoiu luând în calcul comportamentul avocaților acestuia în timpul procesului.

De ce au fost sancționați cei doi judecători. Explicațiile CSM

Ioan Fundătureanu a fost retrogradat de la nivelul de curte de apel la cel de tribunal, iar colegului său, Costin Andrei Stancu, i-a fost redus salariul brut cu 10% timp de un an.

Potrivit comunicatului CSM, citat de Agerpres, cei doi judecători au greșit atunci când au ținut cont și de comportamentul avocaților fostului ministru pentru a justifica o pedeapsă mai mare. Avocații ceruseră schimbarea judecătorului, sesizaseră Inspecția Judiciară și solicitaseră noi probe în timpul procesului.

CSM susține că un inculpat nu poate fi pedepsit mai aspru pentru ceea ce fac avocații săi. Instituția a considerat că cei doi judecători au încălcat legea în mod conștient, nu că au făcut doar o greșeală de interpretare.

„Problema de drept analizată a fost ridicată în contextul în care cei doi judecători, soluționând un apel penal, au agravat tratamentul sancționator aplicat inculpatului. La argumentele invocate pentru adoptarea soluției s-a reținut, în mod expres, comportamentul avocaților inculpatului în fața primei instanțe, concretizat în formularea unor cereri de recuzare, sesizarea Inspecției Judiciare și solicitarea administrării unor probe”, scrie în comunicatul CSM.

CSM a precizat că nu a verificat dacă pedeapsa de patru ani de închisoare era corectă, ci doar argumentul legat de comportamentul avocaților, folosit de judecători pentru a justifica majorarea pedepsei:

„În aceste condiții, secția a reținut că nu se află în prezența unei simple erori de interpretare a legii, ci a unei încălcări conștiente, flagrante și nescuzabile a unor principii fundamentale ale dreptului penal. Caracterul elementar și necontroversat al principiilor încălcate, utilizarea explicită a conduitei avocaților pentru agravarea pedepsei, absența oricărei justificări privind imputabilitatea personală a acestei conduite inculpatului, precum și poziția celor doi judecători în procedura disciplinară, care au continuat să susțină posibilitatea folosirii comportamentului personal al avocatului pentru agravarea situației juridice a părții pe care o reprezintă, au fundamentat concluzia existenței relei-credințe.

Încălcarea constatată a fost apreciată ca fiind vădită, de o gravitate macroscopică, incompatibilă cu exigențele elementare ale exercitării funcției judiciare și imposibil de justificat prin existența unei interpretări juridice alternative”.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Reacția unuia dintre judecători: „O zi neagră pentru mine”

„O zi neagră pentru mine, pe care nu mi-am închipuit-o nici în cele mai grele vise. O carieră în care mi-am petrecut jumătate din viață, aruncată la coș!”, a scris judecătorul Ion Fundătureanu, vineri, pe Facebook.

Magistratul spune că fostul ministru Daniel Chițoiu nu și-a recunoscut vina pentru accidentul în care au murit doi oameni și că, pe tot parcursul procesului, a încercat să dea vina pe victime, deși probele arătau altceva.

Fundătureanu acuză că avocații fostului ministru au încercat să întârzie procesul și să pună presiune pe judecător. El a ținut cont de acest comportament când a stabilit pedeapsa, dar spune că influența asupra condamnării a fost foarte mică.

„Am socotit asta un comportament procesual inadecvat, interpretând în acest fel un text de lege. A avut o pondere neglijabilă la individualizarea pedepsei”, a explicat magistratul.

Judecătorul consideră că a fost sancționat pentru felul în care a interpretat legea, deși aceasta este o parte obișnuită a muncii sale. El susține și că Înalta Curte nu a găsit nimic ilegal în hotărârea pronunțată.

„Mi s-a aplicat una dintre cele mai grave sancțiuni pentru o interpretare a legii făcută pornind de la o situație obiectivă din dosar, adică exact ce intră în atribuțiile noastre de serviciu”, a scris Fundătureanu.

Magistratul spune că decizia CSM i-a afectat cariera de 24 de ani. El a precizat că și colegul său, alături de care a judecat dosarul, vrea acum să se mute la o altă secție a instanței.

„De fapt, am impresia că nu a contat nimic. Nici 24 de ani de carieră, nici reputația mea profesională, nici eforturile pe care le-am depus pentru a oferi un act de justiție corect”, a adăugat judecătorul.

Procurorul Claudiu Sandu acuză presiuni asupra judecătorilor

Procurorul Claudiu Sandu, membru al CSM, critică dur sancționarea celor doi judecători. Într-o postare pe Facebook, intitulată „DICTATURA ÎN TOATĂ SPLENDOAREA”, acesta susține că magistrații au fost pedepsiți pentru felul în care și-au motivat hotărârea.

„După care vii cu adevărata bombă care să seteze raportul de forțe din justiție : doi judecători de la o curte de Apel sancționați pentru o motivare a unei hotărâri, pentru delict de opinie.”

Sandu contestă și ideea că pedeapsa fostului ministru ar fi fost mărită din cauza comportamentului avocaților săi. „Este evident pentru orice profesionist că nu atitudinea avocaților inculpatului a condus la majorarea pedepsei. Pur și simplu judecătorii nu au putut să lase nepedepsită moartea unor oameni nevinovați.”

Procurorul susține că decizia CSM transmite un avertisment judecătorilor care condamnă politicieni: „Pe de o parte, condamnarea unor politicieni nu este o idee bună și poate fi urmată de represalii. Atitudinea avocaților nu poate fi sancționată chiar dacă deraiază de la orice normă procedurală sau de bun simț.”

Claudiu Sandu. Inquam Photos / Octav Ganea

Sandu afirmă că sancțiunile ar avea și un alt motiv: unul dintre cei doi judecători a candidat pentru conducerea instanței împotriva unui coleg care, potrivit procurorului, nu lucrase niciodată la o curte de apel. El sugerează că acel candidat era favorizat de conducerea justiției.

„Monarhia de la vârful justiției a dorit să transmită un mesaj clar pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să conteste dorința conducătorilor.”

Procurorul avertizează că și alți magistrați ar putea ajunge să fie cercetați disciplinar, chiar dacă își fac meseria conștiincios: „Cei care cred că Inspecția Judiciară nu le poate găsi nimic pentru că își fac treaba conștiincios se află în eroare. Întotdeauna se găsește ceva.”

Sandu susține că astfel de sancțiuni ar putea descuraja magistrații să candideze la viitoarele alegeri pentru CSM.

„Acum să vedem cine va mai avea curajul să se înscrie peste doi ani la alegerile pentru noul CSM. Dacă nu ești agreat de monarhie vei fi vizitat în scurt timp de Inspecția Judiciară. Și posibil să fii și sancționat până la validarea alegerilor.”

La final, procurorul îi critică direct pe colegii săi din CSM, pe care îi acuză că au afectat independența unuia dintre judecătorii sancționați.

„Pentru colegii din CSM care vor să scrie o nouă sesizare la Inspecția Judiciară pretinzând că am încălcat independența puterii judiciare le spun că aștept cum vor motiva aceasta sesizare în condițiile în care chiar ei au călcat în picioare independența unui coleg.”

Accidentul pentru care a fost condamnat Daniel Chițoiu s-a produs în 26 decembrie 2019, pe DN 7 Pitești – Râmnicu Vâlcea, în zona localității Zamfirești din județul Argeș. În accident a mai fost implicat un autoturism condus de un bărbat de 82 de ani, din Pitești.

Conform anchetatorilor, mașina condusă de Chițoiu a intrat pe contrasens și a lovit celălalt autoturism. În urma coliziunii, bărbatul de 82 de ani a murit. Pasagera din dreapta față din același autoturism a fost rănită grav și a decedat apoi la spital.