Julia Roberts neagă că noul ei film e un regres pentru cauza feministă: „E ca un șir de piese de domino”

Julia Roberts, fotografiată la ediția din 2025 a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, FOTO: Tiziana Fabi / AFP / Profimedia Images

Actrița americană Julia Roberts pătrunde în lumea mediului academic în cel mai recent film al său, „After the Hunt”, și neagă că tratarea presupus ambiguă a unei acuzații de agresiune sexuală într-un campus universitar ar fi fost incorectă din punct de vedere politic, relatează Reuters.

Regizat de italianul Luca Guadagnino și avându-i de asemenea în distribuție pe Andrew Garfield și Ayo Edebiri, filmul are premiera vineri la Festivalul de Film de la Veneția, marcând pentru Roberts prima apariție din întreaga sa carieră pe faimosul covor roșu al prestigiosului eveniment cinematografic.

Roberts o interpretează pe Alma Olsson, o profesoară de filosofie la Yale, a cărei viață este dată peste cap atunci când un vechi prieten și coleg este acuzat de una dintre studentele ei preferate de agresiune sexuală.

Drama explorează modul în care academicienii pretins liberali se confruntă cu întrebări legate de loialitate, putere și identitate atunci când sunt puși față în față cu falii generaționale.

Julia Roberts spune că filmul îi provoacă pe oameni să discute între ei

Vorbind jurnaliștilor înainte de deschiderea festivalului, Roberts a respins sugestiile potrivit cărora filmul ar risca să reproducă afirmații care pun sub semnul întrebării victimele agresiunilor sexuale, în special femeile de culoare.

„Nu facem afirmații, noi îi prezentăm pe acești oameni în acele momente de timp”, a spus Roberts.

„Îi provocăm pe oameni să poarte o conversație și să fie entuziasmați de asta sau înfuriați de asta. Depinde de voi… dacă acest film realizează ceva, atunci faptul că îi face pe toți să vorbească unii cu alții este cel mai incitant lucru”, a adăugat ea.

Vedeta de la Hollywood, care a câștigat un Oscar în 2001 pentru filmul de dramă Erin Brockovich, a spus că a savurat șansa de a interpreta un personaj conflictual și compromis, precum Olsson, care este dependentă de analgezice și se zbate să găsească un răspuns în fața acuzației de agresiune formulată la adresa colegului ei apropiat.

„Problemele sunt acolo unde sunt și chestiile suculente, nu? … E ca un șir de piese de domino al conflictului. Odată ce una cade, deodată oriunde te întorci apare o nouă provocare. Și asta face să merite să te trezești dimineața și să mergi la muncă”, a spus ea.

Ce spune regizorul filmului

Guadagnino a declarat că filmul este despre ciocnirea unor perspective concurente, mai degrabă decât despre oferirea unui verdict moral clar. „Fiecare are propriul său adevăr. Nu e vorba că un adevăr e mai important decât altul”, a spus el la Veneția.

El a adăugat că a văzut filmul și ca pe o ilustrare a dorinței de putere, personajul lui Roberts încercând să-și avanseze cariera în atmosfera tensionată politic de la Yale.

„Când văd ambiția de a dori ceva mai presus de ceilalți oameni, sunt destul de interesat, pentru că e o damnare”, a spus Guadagnino, adăugând că el personal își dorește doar „liniște”.

Etica sa de lucru este însă orice altceva decât liniștită, întrucât continuă să producă filme de mare anvergură într-un ritm de aproape unul pe an.

Regizorul Luca Guadagnino (stânga), la Veneția alături de actorii principali din noul său film „After the Hunt”, FOTO: Anna Maria Tinghino / Sipa Press / Profimedia Images

„After The Hunt” apare în România în octombrie

Anul trecut Guadagnino a prezentat la Veneția Queer, cu Daniel Craig în rolul unui personaj homosexual. Filmul a fost interzis în Turcia „pe motiv că are un conţinut provocator de natură să tulbure ordinea publică”.

În 2022 Guadagnino a adus la Veneția Bones & All, un film tublurător cu Timothée Chalamet și Taylor Russel, iar lungmetrajul său Challengers fusese programat să deschidă ediția din 2023 a festivalului, dar a fost retras în timpul grevei actorilor de la Hollywood.

After the Hunt este proiectat în afara competiției la Veneția, ceea ce înseamnă că nu concurează pentru prestigiosul Leu de Aur, care va fi decernat pe 6 septembrie.

Filmul va avea premiera în cinematografele din România în data de 17 octombrie, potrivit Cinemagia.