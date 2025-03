Filmul cu Daniel Craig interzis in Turcia a apărut în cinematografele din România: „N-aș fi putut face asta în timp ce jucam în Bond”

„Este o cenzură obtuză, mai ales în această lume în care este posibil să descarci filmul”, declara recent regizorul italian Luca Guadagnino despre decizia autorităților turce de a interzice difuzarea noului său lungmetraj „Quuer”, unul în care Daniel Craig a jucat un rol diferit decât cel cu care a obișnuit spectatorii în ultimii ani.

La începutul lunii noiembrie, autorităţile turce au interzis o proiecţie a filmului Queer, programată să deschidă un festival de film la Istanbul, „pe motiv că are un conţinut provocator de natură să tulbure ordinea publică”.

„Mă întreb dacă au văzut filmul sau dacă îl judecă după liniile sale generale sau după prostia făţişă a unor jurnalişti care s-au concentrat pe ‘James Bond devenit gay’”, a declarat Guadagnino la o conferinţă de presă a juriului Festivalului de Film de la Marrakech, pe care l-a prezidat.

Bazat pe un roman cu acelaşi nume de William S. Burroughs, Queer urmăreşte aventurile care implică sex, droguri şi alcool ale unui american (interpretat de Daniel Craig) care se îndrăgosteşte de un tânăr compatriot într-un Mexico City postbelic.

„Voi lupta împotriva oricărei instituţii care vrea să restricţioneze puterile inevitabile” ale cinematografiei, a adăugat el.

„Sper cu adevărat că ei cred că (subiectul) filmului poate duce la prăbuşirea societăţii. Pentru că asta înseamnă că credinţa mea în puterea cinematografiei este adevărată şi nu iluzorie”, a subliniat Guadagnino, cunoscut pentru filme ca Bones and All, Challengers sau Call Me by Your Name, lungmetrajul din 2017 care i-a lansat cariera lui Timothée Chalamet.

Queer a avut premiera la ediția de anul trecut a Festivalului Internațional de Film de la Veneția și premiera generală în cinematografele din Statele Unite și Marea Britanie pe 13 decembrie. El a sosit cu întârziere în cinematografele din România, având premiera vinerea aceasta.

Recenziile pentru Queer au fost în general pozitive, interpretarea lui Craig fiind lăudată în mod special de criticii de film.

Unii specialiști au considerat inclusiv că rolul i-ar putea aduce actorului britanic o nominalizare la Premiul Oscar, însă numele său nu s-a regăsit în cele din urmă pe lista scurtă anunțată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului pentru marea gală ce a avut loc în data de 2 martie.

„N-aș fi putut face asta în timp ce jucam în Bond”, a declarat Craig despre rol într-un interviu acordat publicației The Sunday Times în luna decembrie. „Ar fi părut reacționar, de parcă aș fi vrut să-mi demonstrez versatilitatea”, a explicat el.

„La început, pe vremea lui Bond, credeam că trebuie să fac și alte proiecte, dar nu era nevoie. Deveneam o vedetă, orice ar însemna asta, și oamenii mă voiau în filmele lor. Incredibil. Cei mai mulți actori rămân fără muncă perioade îndelungate, așa că accepți ofertele pe care le primești – dar ele nu-mi aduceau nicio satisfacție. Apoi, la urma urmei, eram plătit”, a mai spus acesta.

„Eram atât de epuizat la finalul unui film cu Bond, încât îmi lua șase luni să mă refac emoțional. Întotdeauna am avut convingerea că viața trebuie să fie pe primul loc și, când munca a trecut în prim-plan pentru o vreme, m-a secătuit”, a relatat actorul acum în vârstă de 57 de ani.

El și-a luat oficial rămas-bun de la rolul agentului 007 în septembrie 2021, cursa pentru înlocuirea sa revenind recent în atenția publică, după ce Amazon MGM, divizia cinematografică a companiei fondate de miliardarul Jeff Bezos, a preluat controlul creativ asupra francizei James Bond.