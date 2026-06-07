Jumătate din ţară intră astăzi sub cod galben de ploi însemnate și vijelii. ANM a actualizat prognoza

Meteorologii au emis duminică noi alerte cod galben de vreme instabilă și averse însemnate cantitativ, valabile până luni seară. Furtunile din ultima zi au provocat deja probleme în zeci de localități.

Prima alertă cod galben este valabilă începând cu ora 12.00, până diseară, la ora 21, fiind prognozate instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.

Vizată de alerta meteo este aproape jumătate de țară.

Potrivit ANM, local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Alerta meteo valabilî între 7 iunie, ora 12 – 7 iunie, ora 21

Ulterior, de mâine, 8 iunie, de la ora 12.00, intră în vigoare un nou cod galben de ploi însemnate, valabil până la ora 21.00.

Local în Muntenia, sud-vestul Moldovei, Carpații Orientali și jumătatea estică a Carpaților Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii (viteze de 50…70 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

Alerta meteo valabilă între 8 iunie, ora 12 – 8 iunie, ora 21

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în Transilvania, Dobrogea, restul Munteniei și al Moldovei.