Liliana Ruse, jurnalistă Digi24, a dezvăluit miercuri că suferă de un tip de cancer rar, pentru care nu există decât un singur tratament.

Prezentatoarea TV a scris, într-un mesaj pe Facebook, despre lupta cu boala, după ce a reclamat în spațiul public că nu găsește în farmacii Lyrica, un medicament care o ajută să nu mai resimtă efectele negative ale tratamentului.

Denunțul său l-a făcut pe ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, să reacționeze, acuzând că se spun „neadevăruri” și că se provoacă panică în rândul pacienților oncologici, fără să o menționeze pe Ruse.

Jurnalista a indicat miercuri că vrea să facă anumite precizări pentru a „închide povestea”.

„Am un tip de cancer rar, pentru care nu există decât un singur tratament. Tratamentul e foarte toxic și incompatibil cu multe adjuvante; de aceea îmi trebuie un anumit medicament și nu altele similare”, a explicat jurnalista.

Ruse a precizat că a reclamat public lipsa unor medicamente nu doar pentru ea și că nu este important cine este șef la Ministerul Sănătății, „ci cum fac să avem toți acces la medicamentul respectiv”.

Mesajul său public despre faptul că nu găsește medicamentul Lyrica a stârnit două feluri de reacții, a spus jurnalista.

„Am simțit din plin umaninatea, dar m-au lovit în egală măsură cinismul și răutatea. În curând, nu voi mai putea munci, tratamentul merge foarte greu; voi rămâne însă o voce aici, cât se va putea. Sănătate tuturor!”, a conchis jurnalista.

Reacția ministrului Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost aspru criticată în spațiul public. El a fost acuzat de lipsă de empatie, după ce a vorbit „despre presupusa dispariție” și a prezentat datele instituției privind stocurile de Lyrica și altor medicamente similare.

„Îmi dau seama că abordarea mea birocratică cu privire la stocurile unui medicament a putut părea lipsită de empatie. Nu aceasta a fost intenția mea, nici pe departe”, a transmis Rogobete.

Apoi, a acuzat că este vizat de „un atac politic, din partea celor care au redescoperit acum opoziția și pe care îi las, însă, să-și continue mascarada și circoteca”.

Camera Deputaților va discuta și vota miercuri, 25 noiembrie, o moțiune simplă depusă de PNL și USR.