CCR a admis sesizările AUR: Numirile făcute de Parlament în Consiliile de Administrație ale TVR și Radioului public sunt neconstituționale

Numirile făcute de Parlament în conducerile TVR și Radioului Public sunt neconstituționale, a decis CCR în ședința de miercuri, când a admis sesizările făcute de AUR în acest sens. Decizia CCR obligă Parlamentul să reia votul pentru Consiliile de Administrație ale TVR și RRA.

Contactată de HotNews, Adriana Săftoiu, președinte-director general al SRTv și președinte al Consiliului de Administrație al SRTv (din partea Guvernului României), nu a dorit să comenteze.

Surse politice spun că decizia CCR se aplică doar în cazul membrilor consiliilor de administrație din TVR și RRA care au fost numiți politic, adică la propunerea partidelor, și nu și membrilor numiți din partea Guvernului sau reprezentanți ai salariatilor, așa cum este Adriana Săftoiu.

„Așteptăm și noi motivarea Curții. Evident că noi credem că trebuie reluate procedurile prin care se fac numirile în aceste Consilii de Administrație și evident că ni se pare justificată decizia Curții întrucât tot ce a făcut puterea actuală este un act de abuz”, a reacționat senatorul Mihail Neamțu, care s-a ocupat de audierile membrilor CA ale TVR și Radioului Public.

AUR contestase la CCR modul în care au fost împărțite locurile în Consiliile de Administrație ale SRTv și SRR, acuzând că nu a fost respectată configurația politică a Parlamentului.

Parlamentul a dat votul pentru membrii din Consiliile de administrație din TVR și Radio România pe 18 noiembrie 2025.

Consiliul de Administrație al SRTV a fost astfel format din 12 persoane, președinta acestuia fiind Adriana Săftoiu, numită la propunerea. Pe lângă ea, în CA mai sunt doi reprezentanți PSD, doi PNL, unul USR, unul UDMR, unul AUR,, unul din partea minorităților, unul din partea președintelui și unul din partea salariaților SRTv:

1. Ana Adriana Săftoiu – Președinte al Consiliului de Administrație al SRTv (din partea Guvernului României)

2. Anderco Aliz-Timea (din partea UDMR)

3. Radu Carp (din partea PNL)

4. Camelia Loredana Corchiş (din partea PSD)

5. Monica Simona Ghiurco (din partea AUR)

6. Cristinel Godinac (din partea salariaţilor SRTv)

7. Cristiana Narcisa Manciu (din partea Preşedintelui României)

8. Nicoleta Amalia Matei (din partea PSD)

9. Gheorghe Croitoru (din partea PNL)

10. Emanuel Sorin Torică (din partea salariaţilor SRTv)

11. Catrinel Paula Trofin (din partea USR)

12. Borislav Velimirovici (din partea Minorităţilor Naţionale)

Consiliul de Administrație al RRA decis de Parlament anul trecut are 13 membri, președintele CA fiind Robert Cristian Schwartz, propus de USR.

Ce spune CCR:

„Curtea a constatat că Hotărârea Parlamentului României criticată a încălcat dispoziţiile art.19 alin.(2) lit.a) teza finală din Legea nr.41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romane de Radiodifuziune şi Societăţii Romane de Televiziune, cele 8 locuri alocate grupurilor parlamentare trebuind a fi ocupate de candidaţii propuşi de acestea, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament.

În consecință, hotărârea antereferită este neconstituţională în ceea ce priveşte desemnarea candidaţilor de către grupurile parlamentare reunite ale celor două Camere ale Parlamentului, fiind încălcate dispozițiile art.1 alin.(5) din Constituţie, care prevede că respectarea legilor este obligatorie, precum și cele ale art.1 alin.(3) din Constituţie, referitoare la principiul statului de drept.

Astfel, Hotărârea Parlamentului României nr.46/2025 îşi încetează efectele juridice în privinţa celor 8 candidaţi desemnaţi de către grupurile parlamentare la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Ce a reclamat AUR: Numirile nu au reflectat configurația politică

Potrivit unui comunicat al AUR, sesizările au avut ca obiect, „încălcarea flagrantă a prevederilor Constituţiei României, în special ale art. 1 alin. (3) şi (5), precum şi nerespectarea dispoziţiilor imperative ale Legii 41/1994, care impun desemnarea membrilor Consiliilor de Administraţie ale SRTV şi SRR cu respectarea configuraţiei politice şi a ponderii grupurilor parlamentare din Parlament.

„În cadrul procedurii de desemnare au fost formulate propuneri pentru două funcţii de membri titulari şi două funcţii de membri supleanţi, proporţional cu ponderea parlamentară. Cu toate acestea, comisiile parlamentare de specialitate au ignorat o parte dintre aceste propuneri, iar plenul reunit al Parlamentului a validat componenţe ale Consiliilor de Administraţie care nu reflectă configuraţia politică reală a legislativului”, potrivit comunicatului citat de Agerpres.

„Deşi configuraţia Parlamentului impune o reprezentare echilibrată, AUR a primit un singur loc în Consiliile de Administraţie ale SRTV şi SRR, în timp ce PNL, USR şi UDMR, formaţiuni politice cu o pondere parlamentară inferioară, au beneficiat de o reprezentare egală sau superioară în aceste structuri de conducere”, au acuzat autorii sesizării

„Această situaţie contravine atât dispoziţiilor legale, cât şi jurisprudenţei constante a Curţii Constituţionale”, adaugă AUR.

În sesizare se mai arată că „Parlamentul a ignorat precedente clare stabilite de Curtea Constituţională, în special Decizia referitoare la Hotărârea Parlamentului 28/2012, prin care CCR a sancţionat o situaţie similară de încălcare a principiului reprezentativităţii politice în Consiliile de Administraţie ale serviciilor publice de radio şi televiziune”.

„Prin adoptarea Hotărârii 45/2025, Parlamentul a încălcat obligaţia constituţională de a respecta legea şi deciziile Curţii Constituţionale, afectând principiul statului de drept şi legalitatea funcţionării unor instituţii publice fundamentale. AUR solicită Curţii Constituţionale admiterea sesizării şi constatarea neconstituţionalităţii Hotărârii Parlamentului României 45/2025, în vederea restabilirii legalităţii, a respectării configuraţiei politice a Parlamentului şi a funcţionării corecte a serviciilor publice de radio şi televiziune”, se susţine în comunicat.