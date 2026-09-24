Jurnaliştii Politico, MS NOW şi CNN nu au fost lăsaţi să intre în Casa Albă, nici după ce un judecător federal le-a restabilit accesul

Reporterii de la Politico, MS NOW şi CNN nu au fost lăsați să intre în Casa Albă nici joi, după ce un judecător a considerat că interdicţia impusă de preşedintele Donald Trump asupra celor trei instituţii de presă este probabil neconstituţională şi a ordonat restabilirea imediată a accesului acestora, relatează Reuters.

Hotărârea pronunţată miercuri seara de judecătorul federal Tim Kelly a blocat interdicţia pentru 14 zile, ceea ce reprezintă un eşec major pentru Donald Trump într-una dintre cele mai importante bătălii ale sale cu presa, notează News.ro.

Acreditările reporterului Politico au fost confiscate, a transmis Politico, după ce judecătorul Kelly a blocat temporar interdicţia lui Trump. Reportera MS NOW a declarat că şi ei i s-a interzis accesul la Casa Albă, în timp ce CNN a afirmat că unor membri ai personalului său li s-a refuzat intrarea în incintă.

Vorbind în direct din faţa complexului Casei Albe, Laura Barrón-López de la MS NOW a spus că nu este clar dacă interzicerea accesului ei reprezintă o încălcare a ordinului judecătoresc sau este o problemă cu sistemul de acces al Casei Albe.

Reprezentanţii Casei Albe nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

În ordonanţa sa, judecătorul federal Tim Kelly a afirmat că revocarea de către Casa Albă a acreditărilor jurnaliştilor „a încălcat probabil drepturile lor constituţionale la un proces echitabil”.

Judecătorul a ridicat, de asemenea, îndoieli cu privire la argumentele de securitate naţională invocate de Departamentul de Justiţie al SUA pentru a justifica interdicţia, menţionând că Trump însuşi a declarat că măsura s-a datorat unei acoperiri mediatice false sau negative.

Theodore Boutrous, avocatul celor trei instituţii media, a lăudat hotărârea într-o declaraţie, afirmând că „aceasta este o hotărâre fermă care apără libertatea presei, dreptul la un proces echitabil şi statul de drept. Apreciem foarte mult acţiunea promptă a instanţei”.

O coaliţie formată din organizaţii pentru libertatea presei şi zeci de instituţii media, inclusiv Reuters, a depus miercuri un memoriu juridic în sprijinul celor trei instituţii media.

Trump şi-a anunţat interdicţia într-o postare pe reţelele sociale făcută în 18 septembrie. Cele trei instituţii de presă i-au dat în judecată pe Trump şi pe alţi membri ai administraţiei sale luni, susţinând că interdicţia încalcă protecţiile prevăzute de Primul Amendament al Constituţiei SUA privind libertatea de exprimare şi libertatea presei, precum şi dreptul lor la un proces echitabil.