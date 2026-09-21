Kadîrov a fost reales lider al Ceceniei cu un scor și mai aproape de 100% ca acum cinci ani

Ramzan Kadîrov, un aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a fost reales pentru un al cincilea mandat în funcția de lider al regiunii Cecenia, cu aproape 100% din voturi, a anunțat luni Comisia Electorală a Rusiei, potrivit Reuters.

Duminică, Rusia a încheiat alegerile pentru parlamentul național, precum și pentru legislativele regionale și guvernatori, un test pentru sistemul politic strict controlat al țării, după 4 ani și jumătate de război în Ucraina.

Partidele și candidații susținuți de Kremlin au câștigat detașat, după ce majoritatea candidaților anti-război au fost excluși din cursă, au arătat rezultatele.

Kadîrov se bucură de o mare libertate de acțiune din partea lui Putin pentru a conduce Cecenia ca pe un fief personal, în schimbul asigurării stabilității regiunii, unde, în anii 1990, a făcut ravagii o insurgență islamistă și anti-rusă.

Comisia Electorală Centrală a Rusiei a declarat că Kadîrov a obținut 99,85% din voturi în Cecenia, o ușoară creștere față de 99,73% în 2021.

Observatorii internaționali au criticat în trecut aspru modul în care s-au desfășurat alegerile în această mică regiune montană, situată în sudul Rusiei și cu populație majoritar musulmană.

Kadîrov, care respinge astfel de critici ca fiind încercări susținute de Occident de a-i submina puterea, subliniază în mod regulat loialitatea sa personală față de Putin și a susținut o linie dură față de Ucraina, unde, potrivit propriilor declarații, forțele sale cecene luptă încă din 2022.

Totuși, luna trecută, sursele The Economist au afirmat că liderul de la Groznîi a făcut tot posibilul să trimită cât mai puțini ceceni pe front.

Ascensiunea sa la putere a avut loc după ce propriul său tată, Akhmat, a fost ucis într-un atentat cu bombă din 2004, comis de insurgenți care îl considerau un trădător.

Organizațiile pentru drepturile omului acuză de mult timp guvernul lui Kadîrov de încălcări pe scară largă ale drepturilor omului.