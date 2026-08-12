Modul mai puțin cunoscut în care Ramzan Kadîrov a evitat să trimită luptători ceceni pe frontul din Ucraina, în ciuda susținerii pentru Putin

În vreme ce sprijină vocal războiul Rusiei, liderul de la Groznîi a făcut tot posibilul să trimită cât mai puțini ceceni pe front, spun surse citate de revista The Economist.

Liderul cecen Ramzan Kadîrov a refuzat să trimită un număr mare de ceceni să lupte în Ucraina, a declarat pentru The Economist o sursă apropiată conducerii cecene.

„Oricare ar fi interesele Moscovei în Ucraina, noi suntem la o distanță infinită de ele”, a declarat sursa pentru publicația britanică.

El a adăugat că, deși Kadîrov se autointitulează „soldatul lui Putin”, acesta nu este dispus să sacrifice populația republicii în numele „lumii ruse”, scrie The Moscow Times.

În „unitățile cecene”, doar un sfert dintre luptători sunt ceceni

În cadrul unei întâlniri cu Vladimir Putin din luna aprilie a acestui an, șeful Ceceniei a declarat public că republica a instruit și a trimis peste 70.000 de soldați pe front.

Această cifră corespunde cu 9% din întreaga populație masculină a Ceceniei și ar putea fi cea mai mare dintre toate regiunile ruse, potrivit publicației The Economist. În același timp, potrivit Mediazona, de la începutul conflictului militar au fost confirmate doar 540 de decese în rândul cecenilor.

Această cifră reprezintă 0,2% din totalul victimelor Rusiei, în timp ce Cecenia reprezintă 1,1% din populația Rusiei. Aceste pierderi nesemnificative în raport cu numărul de soldați instruiți se explică destul de simplu de fapt, prin recrutarea de voluntari din alte regiuni în unitățile cecene.

În special, după izbucnirea războiului din Ucraina, în Cecenia a fost înființată o unitate de forțe speciale formată din voluntari, denumită „Ahmat”, care a recrutat oameni din toată Rusia.

Comandantul unității „Ahmat”, Apti Alaudinov, a recunoscut în luna mai a anului trecut că doar un sfert dintre soldații unității erau ceceni.

„Trupele TikTok”

Mulți luptători Ahmat sunt cunoscuți mai puțin pentru rezultatele lor în luptă, cât pentru activitatea lor pe rețelele sociale. Clipurile cu presupusele lor bătălii eroice sunt adesea filmate departe de linia frontului.

Chiar și bloggerii militari ruși îi numesc „trupele TikTok”. „Par să participe la luptă, dar au primit ordin să nu exagereze și să aibă grijă de ei înșiși”, a afirmat o sursă apropiată conducerii cecene.

Alții sunt forțați să lupte: Kadîrov a folosit războiul ca instrument de represiune.

Persoanele pe care le consideră indezirabile – infractori, rude ale unor figuri ale opoziției, alcoolici și gay – sunt trimise pe front. Potrivit Novaia Gazeta, un site independent de știri, autoritățile cecene au ordonat șefilor de poliție din raioane să găsească între 25 și 50 de persoane pe lună care pot fi constrânse să semneze un contract cu Ministerul Apărării al Rusiei.

Mituirea pentru a scăpa de recrutare costă între 250.000 și 500.000 de ruble (3.000–6.000 de dolari).

„Părintele națiunii”

Astfel, după cum remarcă The Economist, Kadîrov a reușit efectiv să împiedice recrutarea forțată pentru războiul din Cecenia. Acest lucru i-a permis să-și consolideze imaginea de „părinte al națiunii” care își protejează compatrioții.

În același timp, adaugă publicația, cecenii au motive speciale să privească războiul cu ostilitate: locuitorii mai vârstnici ai republicii își amintesc bombardamentele și epurările, însoțite de masacre, pe care trupele ruse le-au desfășurat în Cecenia la mijlocul anilor 1990 și la începutul anilor 2000.

Kadîrov însuși a luptat de partea separatiștilor în timpul Primului Război Cecen, alături de tatăl său, Ahmat Kadîrov, dar ulterior a trecut de partea Rusiei. După asasinarea tatălui său, a devenit șeful republicii, la sugestia lui Putin.