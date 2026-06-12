Kaja Kallas își apără instituția, după o propunere din Franța privind reformarea Serviciului de Acțiune Externă al UE

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, FOTO: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia Images

Ea a răspuns unui document al guvernului francez care propunea opțiuni radicale pentru SEAE, printre care și punerea acestuia sub controlul complet al Comisiei Europene, scriu Politico și Reuters.

Șefa Serviciului de Acțiune Externă al UE, Kaja Kallas, și-a apărat instituția, într-un moment în care aceasta se confruntă cu propuneri de desființare.

Într-un e-mail citat de Politico, Kallas le-a scris celor 5.000 de angajați ai Serviciului European de Acțiune Externă, insistând că acesta „a adus valoare adăugată” blocului.

Ea a răspuns astfel unui document al guvernului francez care propunea opțiuni radicale pentru SEAE, printre care și punerea acestuia sub controlul complet al Comisiei Europene.

„Aș dori să subliniez câtă valoare adăugată am adus Europei ca echipă, mai ales într-un moment în care un război pe scară largă face ravagii în Europa”, a spus Kallas în e-mailul său.

Documentul francez, al cărui conținut a fost publicat inițial de Reuters și Financial Times, vine în urma criticilor mai vechi din partea capitalelor naționale și a oficialilor UE, care se plâng că diplomația UE este prea lentă, disfuncțională din punct de vedere instituțional și victima unei lupte de competență tot mai intense între SEAE și Comisia Europeană condusă de președinta Ursula von der Leyen.

Documentul este unul intern, neaprobat de ministrul francez de externe sau de colaboratorii săi, și nu reflectă o poziție oficială a Franței, a declarat un diplomat al UE.

Documentul indică trei opțiuni pentru reformarea SEAE, inclusiv aducerea acestuia în întregime sub autoritatea Comisiei, transferarea funcțiilor sale cheie către Consiliul UE și consolidarea rolului funcției deținute de Kallas.

Într-un discurs susținut la începutul acestui an, ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, a afirmat că UE are nevoie de un serviciu diplomatic mai puternic.

Problemele din cadrul SEAE au făcut obiectul „discuțiilor zilnice” dintre ambasadori și ar trebui considerate un „semnal de alarmă” pentru Kallas cu privire la modul în care conduce instituția, a declarat un diplomat al UE la curent cu discuțiile, citat de Politico.

În e-mailul său, Kallas, fostă prim-ministră a Estoniei și șefă a diplomației UE din 2024, a declarat că salută o dezbatere privind reforma.

„Relația dintre SEAE, Comisie și statele membre a făcut obiectul discuțiilor încă de la înființarea Serviciului”, a scris ea.

„Având în vedere provocările geopolitice fără precedent cu care ne confruntăm, este firesc ca aceste discuții să atragă o atenție sporită și să capete o intensitate mai mare.”

Salut această dezbatere, deoarece reflectă un angajament comun față de un singur obiectiv: asigurarea faptului că instituțiile și instrumentele noastre au cel mai mare impact posibil asupra cetățenilor noștri”, a mai spus ea.