Al treilea post TV din România ca audiență, vândut cu peste 100.000.000 de euro

Tranzacția Dogan – Clever este cea mai mare pe piața media a anului. Pagina de Media relatează câți bani primește compania care deține postul de televiziune Kanal D.

Grupul Clever, care deține Prima TV, a anunțat pe 26 octombrie că a semnat un acord pentru preluarea integrală a Doğan Media International, compania care deține postul de televiziune Kanal D.

De aproximativ un deceniu, Kanal D este al treilea post ca audiență din România, după ProTV și Antena 1.

Datele tranzacţiei nu au fost dezvăluire de părţile din România, însă compania-mamă a Dogan Media este listată la bursa din Istanbul şi este obligată să îşi informeze investitorii cu privire la orice tranzacţie, potrivit Pagina de Media.

Astfel, din anunţul postat pe platforma oficială de raportare şi transparenţă a pieţei de capital din Turcia, KAP.org.tr, valoarea totală a tranzacţiei este de 109 milioane de euro.

Plata se va face eșalonat și „sub rezerva anumitor ajustări”. Tranzacția mai trebuie să primească acordul Consiliului Concurenţei şi al Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru a fi finalizată, potrivit sursei citate.

Ce portofoliu are Grupul Clever

Grupul Clever Media, al cărui direct este Orlando Nicoară, se prezintă ca fiind unul dintre cei mai importanţi jucători din industria media din România, cu un portofoliu diversificat de televiziuni, platforme digitale şi proiecte editoriale.

Portofoliul de televiziune al Grupului Clever Media cuprinde 18 canale:

PRIMA TV

PRIMA NEWS

PRIMA SPORT 1

PRIMA SPORT 2

PRIMA SPORT 3

PRIMA SPORT 4

PRIMA SPORT 5

PRIMA 4K

AGRO TV

MEDIKA TV

CINEMARATON

CINEMARATON MOLDOVA

CINEMARATON PLUS

PRIMA TV MOLDOVA

PRIMA HISTORY

PRIMA COMEDY

PRIMA WORLD & TRAVEL

şi NOSTALGIA TV

Prezenţa digitală a grupului include 12 site-uri: