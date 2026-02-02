Kanal D, primul mesaj după plecarea lui Denise Rifai

Kanal D a anunțat luni oficial încheierea colaborării de aproape șase ani cu Denis Rifai, timp în care emisiunea „40 de întrebări” a devenit „un adevărat fenomen media”, potrivit postului de televiziune. Prezentatoarea TV a transmis că „40 de întrebări” a fost „un spațiu al dialogului profund, al întâlnirilor reveloatoare”.

„Industria televiziunii este, prin natura sa, dinamică: proiectele se nasc, evoluează, ajung la maturitate şi se încheie pentru noi oportunităţi. În acest context, parcursul profesional al oamenilor din televiziune poate urma direcţii diferite, orientate către noi etape şi provocări”, a fost primul mesaj transmis de Kanal D după plecarea lui Denise Rifai.

Totodată, televiziunea a făcut şi bilanţul emisiunii emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai: 228 de invitaţi care au răspuns la 9.120 de întrebări, notează Pagina de Media.

Kanal D a adăugat că „acest final marchează nu doar încheierea unei etape de succes, ci și începutul unor noi direcții profesionale, atât pentru Denise Rifai, cât și pentru Kanal D. Moștenirea emisiunii rămâne una puternică”.

Ce a spus Denise Rifai despre plecarea de la Kanal D

„Au fost aproape șase ani de muncă intensă, provocări și întâlniri memorabile. «40 de întrebări» a fost mai mult decât o emisiune pentru mine, a fost un spațiu al dialogului profund, al întâlnirilor revelatoare. Am adus în fața telespectatorilor personalități din diverse domenii, oameni interesanți pentru ei, fie că au fost artiști, medici, politicieni, oameni care decid pentru noi”, a transmis Denise Rifai, citată de televiziunea la care a lucrat.

Ea a adăugat că „fiecare ediție a emisiunii a fost o responsabilitate și o lecție, atât pentru invitați, cât și pentru mine”.

„În spatele succesului s-a aflat o muncă titanică de documentare, de aducere în fața oamenilor a acelor invitați și teme care au suscitat atenția unui public uriaș. Fiecare dintre invitați s-a deschis în fața mea și a telespectatorilor, și-au expus viața în lumina reflectoarelor, și pentru asta le mulțumesc“, a mai adăugat ea.

Denise Rifai se mută la Antena 1

Din luna februarie, jurnalista se alătură Antena 1, pentru un „format nou, care va surprinde”, potrivit unui comunicat transmis de Antena Group.

Rifai va face parte dintr-o echipă de producție condusă de Emilia Vlad, producătoarea emisiunilor „Insula Iubirii” sau „Te cunosc de undeva”.

Potrivit Antena Group, în următoarea perioadă, Denise Rifai va pregăti „un format nou, care va surprinde și va aduce conținut fresh telespectatorilor”.

Denise Rifai a făcut parte din echipa Kanal D timp de aproape șase ani. Înainte de Kanal D, ea a lucrat vreme de nouă ani în studiourile Realitatea TV.