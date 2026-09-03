Emisiune despre fenomene paranormale, difuzată în curând de Kanal D. Un cunoscut nume va fi investigator și prezentator

Postul de televiziune Kanal D anunță o nouă emisiune, „Adevăr sau legendă”, care face parte din grila de toamnă și va fi prezentată de către Octav Guran, scrie joi Pagina de Media.

Noua producție TV se dorește o călătorie fascinantă în lumea misterelor, a fenomenelor paranormale şi a legendelor locale.

În „Adevăr sau legendă”, Octav Guran va avea rolul de prezentator şi investigator, urmând să îi însoţească pe telespectatori în explorarea cazurilor prezentate în emisiune.

Formatul emisiunii porneşte de la poveşti şi fenomene care au devenit, în timp, adevărate mituri locale şi încearcă să pună faţă în faţă explicaţiile raţionale şi interpretările celor care cred în paranormal.

Fiecare ediţie va porni de la un caz sau o poveste neobişnuită, care va fi investigată prin mărturii, dovezi, reconstituiri şi opinii ale unor specialişti. În paralel, în cadrul emisiunii vor fi invitaţi şi investigatori ai fenomenelor paranormale, care vor analiza respectivele cazuri din perspectiva credinţelor, tradiţiilor şi propriilor experienţe.

„Adevăr sau legendă” combină astfel elemente de jurnalism cu storytelling, dramatizări şi reconstituiri cinematografice, într-un format care lasă telespectatorului posibilitatea de a-şi forma propria concluzie.

„Poveşti inspirate dintr-o realitate greu de explicat”

Octav Guran. FOTO: Facebook.com

„Venim în faţa telespectatorilor cu o colecţie de poveşti inspirate dintr-o realitate greu de explicat. Dincolo de ceea ce vedem, de convingerile fiecăruia şi de limitele a ceea ce putem înţelege, se deschide în faţa noastră o lume fascinantă, care ne provoacă imaginaţia”, delară Octav Guran, prezentatorul emisiunii.

„Fenomenele paranormale, legendele urbane şi apariţiile misterioase continuă să ne captiveze. Vă invităm într-o călătorie de maximă intensitate, în care vom încerca să descoperim cât este adevăr şi cât este legendă într-o serie de cazuri neelucidate”, precizează acesta.

Cine este Octav Guran

Octav Guran are o experienţă de mai mulţi ani în televiziune şi a lucrat în diverse roluri, de la editor de imagine şi cameraman până la regizor şi producător TV.

De-a lungul carierei, a făcut parte din echipele Prima TV, Naţional TV, The Money Channel şi Antena 1. Din 2017 este parte a echipei Kanal D.

Guran a avut şi roluri în faţa camerelor. Alături de Oana Radu, a prezentat „Detectorul de minciuni”, proiect difuzat online şi la Kanal D2, şi s-a implicat în realizarea emisiunii „Follow Us!”, difuzată de Kanal D.

Experiențe paranormale. Imagine ilustrativă. FOTO: © Sarah2 | Dreamstime.com