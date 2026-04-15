Katy Perry, anchetată pentru agresiune sexuală după o plângere depusă de actrița Ruby Rose

Poliția din Australia a confirmat miercuri că a deschis o anchetă pentru agresiune sexuală, după ce actrița australiană Ruby Rose a depus plângere împotriva cântăreței americane Katy Perry, informează agențiile AFP și EFE, citate de Agerpres.

Ruby Rose a afirmat într-o serie de mesaje, între timp șterse, pe care le-a publicat pe rețelele de socializare că vedeta pop americană a agresat-o într-un club de noapte din Melbourne, în urmă cu aproximativ 20 de ani.

Actrița în vârstă de 40 de ani, cunoscută pentru rolurile sale din producții precum „Orange is the New Black” și „Batwoman”, a spus marți că a dat declarații la poliție și, prin urmare, nu mai poate vorbi public despre acest caz.

Într-un comunicat adresat AFP, poliția statului Victoria nu a menționat numele cântăreței Katy Perry, însă a indicat că „anchetează o agresiune sexuală care datează din 2010 și care a avut loc la Melbourne”.

„Dat fiind că ancheta este încă în curs, ar fi inadecvat să facem alte comentarii în acest stadiu”, se precizează în comunicat.

Actrița Ruby Rose, fotografiată în septembrie 2025 în timpul unui protest „No Kings” organizat în SUA împotriva măsurilor administrației președintelui Donald Trump, FOTO: Chris Delmas / AFP / Profimedia

Katy Perry consideră acuzațiile „minciuni iresponsabile”

Un reprezentant al cântăreței în vârstă de 41 de ani a negat acuzațiile în comentarii făcute pentru revista Variety.

„Acuzațiile difuzate pe rețelele sociale de Ruby Rose cu privire la Katy Perry nu numai că sunt categoric false, dar constituie, de asemenea, minciuni periculoase și iresponsabile”, a spus acesta.

Ancheta vine la scurt timp după ce Rose a afirmat pe rețelele sociale că a fost agresată sexual de Perry când avea în jur de 20 de ani, un episod care, potrivit actriței, i-a luat ani de zile să-l proceseze și să-l facă public.

„Am povestit întâmplarea în public, dar am transformat-o într-o ‘anecdotă amuzantă de beție’ pentru că nu știam cum să gestionez altfel situația”, a declarat actrița, care a recunoscut că, ulterior, Perry a ajutat-o să obțină viza pentru Statele Unite.

Reprezentantul lui Perry a declarat că Rose „are un istoric bine documentat de acuzații grave aduse public pe rețelele sociale împotriva mai multor persoane, acuzații care au fost negate în repetate rânduri de către cei implicați”.