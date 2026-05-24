Kaufland depășește în România o nouă bornă a afacerilor. Profitul a scăzut

Retailerul german Kaufland și-a majorat afacerile în România, depășind anul trecut borna celor 20 miliarde lei, de la 19,5 miliarde lei în anul precedent.

Profitul net a scăzut însă de la 1,1 miliarde lei la 796,8 milioane lei, pe fondul creșterii cheltuielilor, relevă datele analizate de Profit.ro. Numărul de angajați a crescut de la 14.592 la 15.359 persoane.

Retailerul a ajuns la o rețea națională de peste 190 de hipermarketuri. Alături de Lidl, Kaufland face parte din grupul german Schwarz, cel mai mare grup de retail alimentar din Europa și al patrulea cel mai mare retailer din lume după cifra de afaceri.

