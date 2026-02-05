Dosarele Epstein provoacă un cutremur la Londra. De ce spun mai mulți laburiști că zilele premierului Keir Starmer sunt numărate

Decizia lui Keir Starmer de a-l numi pe veteranul Peter Mandelson în funcția de ambasador la Washington, în ciuda legăturilor acestuia cu abuzatorul sexual Jeffrey Epstein, îl pune acum în mare dificultate pe premier, care pare să fi pierdut controlul partidului, scriu Reuters și The Guardian.

Mai mulți deputați laburiști au avertizat că zilele lui Keir Starmer în funcția de prim-ministru sunt numărate, pe fondul furiei provocate de numirea lui Peter Mandelson în funcția de ambasador în SUA, în ciuda prieteniei acestuia cu abuzatorul sexual Jeffrey Epstein, scrie The Guardian.

Starmer a cedat presiunilor exercitate de Partidul Conservator din opoziție pentru face publice documentele referitoare la numirea lui Mandelson, după ce s-a confruntat cu o revoltă în cadrul propriului partid, Partidul Laburist.

Mandelson, ministru în guvernul laburist aflat la putere în urmă cu mai bine de 15 ani, a demisionat marți din Camera Lorzilor din cauza legăturilor sale cu Epstein și este acum anchetat de poliție pentru presupuse fapte de abuz în serviciu.

Dosarele publicate săptămâna trecută de Departamentul de Justiție al SUA includ e-mailuri care sugerează că Mandelson i-ar fi transmis lui Epstein documente guvernamentale și că Epstein ar fi înregistrat plăți către Mandelson sau către partenerul său de atunci, acum soțul său, scrie Reuters.

Starmer l-a numit pe Mandelson în postul de ambasador, argumentând că experiența sa profesională în guvernele lui Tony Blair și Gordon Brown și în calitate de comisar european pentru comerț îl fac persoana ideală pentru a gestiona relațiile cu Washingtonul sub președinția lui Donald Trump.

Starmer l-a demis pe Mandelson în septembrie, după șapte luni de activitate, când au apărut documente care arătau că acesta rămăsese apropiat de Epstein după ce finanțatorul fusese condamnat în 2008 pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor.

„Trebuie să iasă la iveală tot veninul”

Deputații britanici au declarat că eventuala publicare a documentelor – care ar putea fi întârziată de o anchetă a poliției asupra lui Mandelson – ar putea declanșa o contestare a conducerii Partidului Laburist.

„Trebuie să iasă la iveală tot veninul”, a declarat un deputat.

Un fost ministru citat de The Guardian a declarat și el: „Am avut multe zile proaste în ultima perioadă, dar cred că aceasta este cea mai rea până acum”, în timp ce un alt parlamentar a avertizat: „Încrederea este limitată. Personal, nu sunt sigur că aș putea avea încredere în mine însumi pentru a-l susține pe prim-ministru într-un vot de încredere”.

Deputații laburiști au declarat că mărturisirea lui Starmer din Camera Comunelor, potrivit căreia știa despre prietenia lui Mandelson cu Epstein înainte de numirea acestuia, a fost un moment edificator.

„Se simțea schimbarea atmosferei; era sumbră”, a declarat un deputat care a fost apropiat de Starmer.

Cancelaria premierului a declarat ulterior că Starmer era la curent doar cu ceea ce era deja de domeniu public.

„Este pur și simplu imposibil de apărat”, a declarat un parlamentar din opoziție. „Știau totul despre relația lui Peter cu Epstein, dar i-au dat totuși postul”, a spus un alt deputat citat de The Guardian.

Mai mulți parlamentari au spus că șeful de cabinet al prim-ministrului, Morgan McSweeney, care era apropiat de Mandelson, ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru eșecuri și să demisioneze. „Guvernul este pe fugă”, a spus un alt parlamentar.

„Sunt la fel de furios”, spune Starmer

Starmer și-a apărat deciziile, afirmând că a acționat rapid pentru a-i retrage toate titlurile și funcțiile unui om pe care l-a acuzat de „trădarea” Marii Britanii.

Întrebat în parlament dacă verificarea efectuată înainte de numirea lui Mandelson menționase că acesta și Epstein aveau o relație continuă, Starmer a răspuns afirmativ.

„Da, a menționat. Drept urmare, i s-au pus diverse întrebări”, a spus Starmer. Premierul a afirmat apoi că Mandelson a mințit pe tot parcursul procesului și că documentele aferente vor demonstra acest lucru.

Însă explicația lui Starmer cu privire la modul în care a fost numit Mandelson nu a reușit să calmeze vocile opoziției, care a afirmat că selecția ambasadorului în 2024 pune sub semnul întrebării judecata lui Starmer și a celui mai apropiat consilier al său, Morgan McSweeney.

„Sunt la fel de furios ca oricine altcineva în legătură cu ceea ce a făcut Mandelson. Dezvăluirile făcute săptămâna aceasta cu privire la faptul că el a transmis informații sensibile în momentul culminant al crizei financiare din 2008 sunt absolut șocante și îngrozitoare”, a declarat Starmer într-o ședință tumultoasă a parlamentului.

„El a trădat țara noastră, a mințit în repetate rânduri, este responsabil pentru o serie de înșelăciuni. Dar acest moment necesită nu doar furie, ci și acțiune, și de aceea am acționat rapid”, a spus el după ce le-a comunicat parlamentarilor că a convenit cu regele Charles să-l înlăture pe Mandelson din organismul oficial al suveranului.

O zi furtunoasă în Camera Comunelor

Biroul premierului a declarat că documentele vor dovedi faptul că Mandelson a mințit în legătură cu profunzimea relației sale cu Epstein.

Dar miercuri seara, poliția metropolitană a declarat că a blocat publicarea anumitor documente, în cazul în care acestea ar prejudicia o anchetă penală privind aparenta divulgare de către Mandelson a documentelor confidențiale ale guvernului către Epstein.

Anterior, Downing Street a încercat să atenueze demersul conservatorilor de a declanșa publicarea documentelor, adăugând excepții pentru securitatea națională și pentru protejarea relațiilor internaționale.

Deputații au calificat această mișcare drept „mușamalizare” și au cerut ca decizia privind documentele care urmează să fie publicate să fie luată de comisia de informații și securitate a deputaților, și nu de secretarul cabinetului.

Laburiștii erau pe cale de a pierde votul în Camera Comunelor, până când un amendament negociat a forțat publicarea documentelor referitoare la numirea lui Mandelson.

Moțiunea care a cerut publicarea documentelor a fost adoptată miercuri seara, iar biroul premierului a declarat că va da curs acestei cereri cât mai curând posibil, în conformitate cu recomandările poliției.

„Vom da curs moțiunii, inclusiv publicarea documentelor referitoare la numirea lui Peter Mandelson, care vor demonstra minciunile pe care le-a spus”, a declarat un purtător de cuvânt.

