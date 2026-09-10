Kelemen Hunor acuză o „manipulare ordinară” pe tema discuțiilor cu Nicușor Dan. Ce spune despre varianta Luca Niculescu – premier

Liderul UDMR susține că „este complet fals” că s-ar fi opus nominalizării fostului ambasador Luca Niculescu pentru funcția de premier și că „nu este adevărat” nici că i-ar fi cerut președintelui Nicușor Dan să desemneze „doar pe cineva cu carnet de partid”.

Kelemen Hunor spune că „știrile date pe surse” în acest sens sunt o „minciună” și o „dezinformare”.

„Am văzut știri date pe surse despre faptul că eu l-aș fi refuzat pe Luca Niculescu pentru funcția de premier, ceea ce este complet fals. Tot acolo scrie că eu i-aș fi cerut domnului președinte Dan să desemneze doar pe cineva cu carnet de partid. Vă spun simplu și clar: nu este adevărat. Este dezinformare. Este manipulare”, a scris președintele UDMR, joi, într-o postare pe Facebook.

„Nu acceptăm nici intervenții, dar nici manipulare ordinară”

Kelemen Hunor a spus că „ar fi bine să se oprească din manipulare toți cei care vor să lase impresia” că UDMR împiedică formarea unui nou Guvern.

„Se poate forma o majoritate și fără noi, și cu noi. Asta este adevărat. Cu noi însă nu se poate forma o majoritate pentru investirea unui guvern cu SOS, cu eventuali fugari din AUR, cu celelalte fracțiuni care s-au format din traseiști. Asta, într-adevăr, nu se poate”, a adăugat liderul UDMR.

El a spus că nu acceptă „nici intervenții” externe, „dar nici manipulare ordinară”.

„Unii încearcă, în continuare, să vehiculeze ideea că au intervenit ba cei de la Bruxelles, ba cancelarul german, ba premierul Ungariei. Liniștiți-vă, oameni buni, nimeni nu a intervenit. Nu acceptăm nici intervenții, dar nici manipulare ordinară”, a continuat Kelemen Hunor.

Președintele Nicușor Dan le-a dat partidelor din fosta coaliție termen până vineri pentru a spune dacă participă la o majoritate pentru învestirea unui Guvern condus de Luca Niculescu, au declarat pentru HotNews surse din partide, familiarizate cu discuțiile.

Kelemen Hunor: „Nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan”

Liderul UDMR a reiterat că „România are nevoie de un guvern cu drepturi depline, are nevoie de decizii clare, are nevoie de rectificare, are nevoie de un proiect de buget”.

„Și da, are nevoie de oameni politici responsabili într-o perioadă extrem de instabilă în jurul nostru. Nu noi am aruncat majoritatea în aer, nu noi stăm fixați pe poziții absolut ridicole față de actualii și foștii parteneri de guvernare și nici nu putem salva majoritatea fără PNL și PSD”, a adăugat Kelemen Hunor.

El a precizat că are „un dialog civilizat” atât cu liderul PSD, cât și cu cel de la PNL.

„Nu m-am certat nici cu Sorin Grindeanu, nici cu Ilie Bolojan. Cu amândoi am un dialog civilizat în mod permanent. Încerc să-mi păstrez acest obicei și în continuare”, a conchis Kelemen Hunor.