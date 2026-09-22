Kelemen Hunor anunță ce a decis UDMR în privința votului pentru guvernul lui Siegfried Mureşan

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, reafirmă susţinerea formaţiunii maghiare pentru un guvern propus de europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan. „Astăzi, în urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, a anunțat Kelemen marți seară la postul Euronews.

Liderul Uniunii maghiare admite că, potrivit aritmeticii parlamentare, guvernul propus de Siegfried Mureşan nu ar trece doar cu voturile PNL, USR şi UDMR.

„Astăzi, în urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, a spus Kelemen la Euronews România, potrivit News.ro.

Calculele lui Kelemen

Kelemen Hunor a arătat că, potrivit datelor privind numărul de parlamentari ai fiecărei formaţiuni care şi-a anunţat suţinerea pentru cabinetul propus de Siegfried Mureşan, acesta ar avea 171 de voturi, dintre care 81 de la PNL, 59 din partea USR şi 31 de la parlamentarii UDMR.

„Asta dacă toată lumea este prezentă, nimeni nu e bolnav, nimeni nu e plecat şi toată lumea votează pentru. Domnul Mureşan va discuta cu PSD-ul, a şi anunţat acest lucru, cu domnul Grindeanu. Nu ştiu care va fi discuţia, nu ştiu când va fi discuţia, fiindcă nu e treaba mea să stau lângă domnul Mureşan la o astfel de discuţie. El vine cu programul de guvernare, cu oferta, va avea această discuţie cu colegii din PSD, va avea o discuţie și cu grupul minorităţilor, ne-a zis că mâine, probabil că după ce termină discuţia acolo, merge la ei”.

„Nu ştiu care vor fi acolo discuţiile, dar cunoscând cât de cât programul de guvernare, sau ce s-a conturat până acum, grupul minorităţilor nu ar avea de ce să nu îl susţină, fiindcă ceea ce am avut în programul trecut la capitolul minorităţi se va afla şi în noul program de guvernare. Dar, sigur, trebuie aşteptată decizia lor. Asta înseamnă 188 de voturi, dacă noi considerăm că grupul minorităţilor va vota pentru acest guvern”.

„Şi atunci mai sunt neafiliaţii, unde eventual poţi să discuţi individual, că ei nu au un grup, nu au posibilitatea de a discuta. 20, dar acolo permanent există o mişcare în sus, în jos. Asta ar însemna 208”, a explicat Kelemen Hunor.

„O desemnare atipică”

Liderul UDMR a respins ideile potrivit cărora propunerea lui Siegfried Mureşan, în cursul verii, a fost una făcută pentru a avea şi PNL o propunere, după ce PSD a anunţat că îl susţine pe Sorin Grindeanu pentru funcţia de prim-ministru.

„Trebuie să evităm orice interpretare greşită că această propunere în iunie ar fi fost făcută doar aşa, ca să avem şi noi o propunere, după ce PSD-ul l-a propus pe domnul Grindeanu, fiindcă unii ar fi interpretat în acest sens dacă Siegfried Mureşan, înainte de vot, s-ar fi retras din această cursă după ce a acceptat nominalizarea şi desemnarea din partea preşedintelui”, a spus Kelemen.

Liderul formaţiunii maghiare a admis însă că desmenarea lui Siegfried Mureşan a fost una „atipică”.

„Şi pentru noi a fost o surpriză. Da, pentru mine a fost o surpriză în sensul că nimeni nu mi-a zis. M-a sunat la un moment dat Ilie Bolojan şi mi-a zis că a vorbit cu Siegfried: „m-a sunat şi mi-a zis că a vorbit cu preşedintele şi peste câteva minute îl desemnează”. Bolojan, la rândul lui, a aflat de la Siegfried Mureşan. Deci asta a fost, într-adevăr, o desemnare atipică, dar nu scrie în Constituţie o procedură exactă cum trebuie să fie desemnarea”, a mai afirmat Kelemen Hunor.