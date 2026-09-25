Kelemen Hunor anunță cum votează UDMR față de proiectul privind uniformele școlare obligatorii

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat vineri că nu susţine proiectul referitor la introducerea uniformelor şcolare, o chestiune pe care o consideră „lipsită de sens”.

„Elevii şi MAKOSZ (Uniunea Liceenilor Maghiari din România – n.r.) au dreptate. Uniformele şcolare nu pot fi impuse prin lege de la Bucureşti”, a scris, vineri, pe Facebook, Kelemen Hunor.

„Și eu am început școala în uniformă. Apoi am renunțat la ea și am fost pedepsit pentru asta. Nici atunci nu înțelegeam de ce o astfel de chestiune trebuie reglementată prin constrângere, iar astăzi o consider în continuare lipsită de sens”, a continuat liderul UDMR.

Acesta anunţă că va cere deputaţilor formaţiunii să nu voteze legea.

„Dacă comunitatea unei școli – elevi, părinți, cadre didactice – decide că dorește uniformă, să poată decide la nivel local. Dar a transforma acest lucru într-o obligație la nivel național este o soluție greșită. Senatul a adoptat proiectul de lege privind uniforma școlară obligatorie, acum urmează Camera Deputaților. Le voi cere deputaților UDMR să respingem acest proiect, să votăm împotriva lui”, a conchis Kelemen Hunor.

Protest anunțat față de uniformele obligatorii

Consiliul Național al Elevilor (CNE) îi îndeamnă pe elevii din toată țara să vină îmbrăcați în negru la școală luni, 28 septembrie, pentru a protesta față de proiectul privind introducerea uniformelor obligatorii.

Protestul a fost anunțat după ce Senatul a adoptat proiectul privind introducerea uniformelor școlare obligatorii.

Proiectul nu este însă lege în acest moment. Senatul l-a adoptat pe 21 septembrie, cu 84 de voturi „pentru”, 18 „împotrivă” și patru abțineri, iar inițiativa urmează să fie dezbătută și votată de Camera Deputaților, care este forul decizional.

În forma adoptată de Senat, proiectul prevede că elevii ar urma să fie obligați să vină la cursuri în uniformă, iar modelul și elementele acesteia ar fi stabilite de consiliul de administrație al fiecărei școli, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților. Proiectul prevede și acordarea gratuită a uniformelor sau subvenționarea achiziției lor.