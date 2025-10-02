Kelemen Hunor despre premierul Bolojan: „Este un om încăpățânat. Recunoaște și el/ E un stahanovist”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat la Europa FM, că Ilie Bolojan este un om încăpăţânat, lucru pe care și premierul îl recunoaște. Potrivit lui Kelemen, Bolojan este în curs de acomodare după venirea de la Oradea, acolo unde avea o majoritate clară care-i susținea proiectele.

„Este un om încăpăţânat, da. Recunoaşte şi el, nu trebuie să spun eu, se vede”, a spus Kelemen Hunor, citat de News.ro..

Întrebat cum colaborează cu acesta, liderul UDMR a precizat premierul că se acomodează treptat cu particularităţile Capitalei.

„Vine de la Oradea, unde n-a avut nevoie de prea multe consultări, că avea singur majoritate şi ceea ce a vrut el chiar aia s-a întâmplat. Se acomodează, aşa simt eu, şi mi se pare normal să fie aşa”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

Întrebat dacă l-a văzut pe premier glumind, Kelemen a spus: „Glumind, nu prea, dar l-am văzut…Râde şi el când… Glumeşte aşa, mai rar”, a mai spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a menţionat că, în acest moment, „Ilie Bolojan este preocupat de dimineaţă până seara de guvernare şi e un stahanovist”.

„Uzura e pe măsură, deci nu e o perioadă uşoară. El şi-a asumat acest lucru, e un pariu riscant. Dacă reuşeşte cu acest pariu, atunci înseamnă că a reuşit şi România. Dar, deocamdată, încă nu am făcut reforme. Haideţi să fim foarte sinceri şi serioşi. Reforme substanţiale. Reforme adevărate, prin care se schimbă ceva”, a subliniat Kelemen Hunor.

Nu este prima dată când liderul UDMR îl descrie pe Bolojan ca fiind un om încăpățânat. În 2024, a spus Bolojan și Iohannis au încăpățânarea în comun, afirmație pe care a reiterat-o în iunie 2025.

„E încăpățânat, da. Doi foști primari. Da, și Ilie Bolojan este încăpățânat, cum era și Iohannis, dar, ca și abordare a problemelor, e altceva, dar atunci m-am referit la această încăpățânare, poate, ardelenească, nu vreau să insist, dar la asta m-am gândit. Este un om încăpățânat”, spunea Kelemen Hunor la Prima TV.

Kelemen Hunor a vorbit și despre divergențele pe care le-a avut UDMR cu Ilie Bolojan în perioada în care liberalul era primar al Oradiei.

„În 2016 am fost adversari și nu ne-am înțeles, și a urmat o perioadă mai conflictuală, dar noi am lăsat acele dispute la Oradea. Tot ce e la nivel local trebuie să lași la nivel local. Dacă permanent aduci toate problemele de la nivel local, indiferent de cine e vorba și de ce regiune sau județ e vorba, permanent vei fi în dispute la nivel național”, afirma Kelemen.