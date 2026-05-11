Ce spune liderul UDMR despre varianta de a deveni premier: „Pe mine mă cheamă Kelemen Hunor”

Președintele Kelemen Hunor a respins luni seară atât ideea că ar putea ajunge premier într-un viitor guvernr, cât și variantele unui executiv minoritar PSD-UDMR sau ale unui guvern tehnocrat. Liderul UDMR a spus că un cabinet minoritar „trebuie votat de cineva”, iar un guvern tehnocrat ar fi „abandonat în prima curbă”.

Preşedintele UMDR, Kelemen Hunor, a fost întrebat, luni seară, la Antena 3 CNN, dacă ar accepta funcția de premier, în condițiile în care este unul dintre puținii lideri politici care păstrează dialogul atât cu șeful PSD, Sorin Grindeanu, cât și cu liderul PNL, Ilie Bolojan.

„Mă onorează ce spuneţi dumneavoastră, dar avem o problemă. Mă cheamă Kelemen Hunor. Suntem în România totuşi. Nu discutăm că suntem după USR ca şi procent parlamentar. PSD, PNL, USR, UDMR. Acum vorbesc de coaliţia actuală. Dar eu cred că suntem departe de a găsi o astfel de variantă de a accepta, de a propune o astfel de variantă. Şi aici trebuie să ne oprim cu speculaţiile, că nu e cazul”, a explicat Kelemen Hunor, citat de News.ro.

Kelemen Hunor respinge varianta unui guvern PSD-UDMR

Kelemen Hunor a respins și scenariul unui guvern minoritar format din PSD, UDMR și minoritățile naționale.

„Nu, această variantă nu există. Nu știu unde sunt vehiculate, dar vă spun că nu există”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a comentat și varianta unui executiv format din PNL, USR, UDMR și minorități naționale.

„Așa suntem în acest moment, guvernul interimar”, a punctat Kelemen Hunor, citat de Agerpres.

„Dar trebuie votat. Guvernul minoritar trebuie votat de cineva. Guvernul PNL-USR-UDMR-minorități – cine va fi premierul? Cine va fi propunerea președintelui, că acea persoană trebuie să adune 233 de voturi? PSD a zis că nu va vota un guvern minoritar. Ok. Deci cade această variantă. Cel puțin la prima încercare. Mergem până la prima încercare, că în România trebuie sa ne obișnuim să mergem, cum zicea, pas cu pas, un fost președinte. Și varianta cealaltă – guvern asumat de PSD. Tot așa, trebuie votat de cineva la prima încercare. Nu putem exclude niciuna dintre aceste variante, dar eu altceva în acest moment nu văd. Ceea ce spuneați dumneavoastră PSD-UDMR – nu există un raționament politic în acest moment pentru o astfel de formulă. (…) Logic, n-ai cum să te întorci într-o formulă în care ai oameni care te-au dat jos cu două săptămâni înainte”, a spus liderul UDMR.

„Guvernul tehnocrat va fi abandonat în prima curbă”

Președintele UDMR a exclus și varianta unui guvern tehnocrat pentru perioada de tranziție, argumentând că un astfel de executiv nu ar avea susținere politică reală.

„Nu, în niciun caz”, a răspuns el, întrebat dacă vede posibilă această soluție.

„Guvernul tehnocrat poate fi învestit, deci nu este o problemă, că se va vota în Parlament, dacă nu la prima, la a doua încercare. Doar că un guvern tehnocrat va fi abandonat în prima ‘curbă’, fiindcă nu are o responsabilitate politică. Vă dați seama, un guvern tehnocrat și toată lumea în opoziție – că asta se va întâmpla în mod practic, fără să inventăm noi roata. Fiindcă, dacă nu sunt în guvern politicienii, unde sunt în opoziție? Astea sunt cele două variante. Ok, guvern tehnocrat, dar la prima curbă mai periculoasă va fi abandonat acel guvern, fiindcă fiecare se va simți în opoziție”, a declarat Kelemen Hunor.