Discuții Sorin Grindeanu-Kelemen Hunor. Scenariul despre care liderul PSD spune că poate fi luat în calcul pentru noul guvern. Ce spune Kelemen Hunor și când vor avea loc consultările oficiale la Cotroceni

O guvernare minoritară PSD – UDMR nu este una pe care PSD și-o dorește, dar este un scenariu care poate fi luat în calcul în acest moment, a declarat Sorin Grindeanu, luni, la Parlament, înaintea unor discuții cu liderul UDMR, Kelemen Hunor

Luni după-amiază, au fost discuții între Grindeanu și liderul UDMR, în biroul lui Grindeanu din Parlament. „Merg să bem o cafea”, a afirmat Kelemen Hunor, înainte să intre în biroul liderului PSD.

14:09

Kelemen Hunor: „Eu doresc refacerea coaliției”

La finalul discuțiilor cu Sorin Grindeanu, Kelemen Hunor a spus că, din punctul său de vedere, la acest moment „singura variantă prin care să se poată face ceva” ar fi refacerea coaliției PSD-PNL-USR și UDMR.

„Eu doresc refacerea coaliției. Este singura variantă la acest moment prin care care poți face ceva. (…) Nominalizarea (n.r.- de premier) va veni de la președintele României, această minge e la Nicușor Dan”, a spus Kelemen Hunor.

El a mai spus că nu a discutat cu Grindeanu despre varianta de premier sau de guvern tehnocrat.

14:01

Când vor avea loc consultările oficiale de la Cotroceni pentru formarea Guvernului

Preşedintele Nicuşor Dan va chema partidele la consultări oficiale la sfârşitul acestei săptămâni, joi sau vineri, după Summitul B9 de la București, au declarat pentru HotNews surse politice.

Conform acelorași surse, sunt pe masă toate scenariile:

refacerea vechii coaliții

guvern minoritar PSD-UDMR

guvern minoritar PNL-USR-UDMR

guvern tehnocrat

Nu a fost analizat scenariul în care Ilie Bolojan să fie propus din nou premier, au spus pentru HotNews aceleași surse.

Grindeanu, despre un guvern minoritar PSD-UDMR: „Este un scenariu care poate fi luat în calcul”

„Nu e o variantă pe care să mi-o doresc. Chiar dacă PSD este cel care formează acel guvern minoritar sau sunt alții. Pare în acest moment că este un scenariu care poate fi luat în calcul. O să vedem (n.r. cei din PSD) și o să vedem ce va spune președintele”, a declarat Sorin Grindeanu, după discuțiile cu mai mulți ambasadori.

HotNews a relatat sâmbătă, citând surse politice concordante, că dacă PSD nu convinge o parte a PNL să se adauge unei noi coaliții, atunci Nicușor Dan nu are altă soluție decât să încerce un guvern minoritar PSD-UDMR.

PSD și UDMR au împreună 160 de parlamentari, mult sub pragul de 233 de voturi necesare învestirii viitorului guvern. Un Guvern format din PSD, UDMR, grupul Minorităților Naționale cu susținerea micilor grupuri parlamentare, precum POT, SOS sau PACE, poate aduna 241 de voturi.

În declarația dată presei luni, Grindeanu a subliniat că PSD nu grăbește lucrurile în negocierile pentru viitorul guvern. „Chiar dacă mai stăm o săptămână, găsirea unei variante stabile este de dorit față de una rapidă”, a precizat președintele PSD.

Întrebat dacă va prelua personal conducerea viitorului guvern, Sorin Grindeanu a precizat că această decizie trebuie luată „într-un cadru mai larg al partidului”, dar nu respinge.

„Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”, a precizat el.

Ce spune Grindeanu întrebat dacă ar accepta să fie din nou premier

Răspunzând unei întrebări a jurnaliștilor, liderul PSD a spus că nu ar refuza să preia funcţia de prim-ministru, dacă o astfel de decizie ar fi luată de PSD, într-un cadru „lărgit”.

„I-am învăţat pe colegii mei, eu şi ceilalţi din conducere, în ultimul an, ca decizile în partid să le luăm lărgit. În acelaşi mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD şi de această dată. Că e opoziţie, când avem scenariile clare în faţă, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliţie unde PSD-ul nu are prim-ministru, în acelaşi mod vom lua decizia. Ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac”, a spus Sorin Grindeanu.

El a susținut că nu ar refiza nominalizarea, dacă partidul i-ar cere să preia funcţia de premier: „Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”.

Criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan

PSD nu a avut discuții cu PNL după moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul, a mai spus Sorin Grindeanu care s-a lansat într-o serie de critici la adresa premierului.

„Pare că domnului Bolojan prin diverși terți îi surâde ideea de a fi ad-vitam (n.r. pe viață) prim-ministru. Există viață și fără Ilie Bolojan, chiar dacă există un cor mare de lăudători”, a declarat Grindeanu.

El a asemănat campania de susținere a lui Bolojan cu cea a lui Călin Georgescu de la alegerile anulate de acum doi ani. „Asemăn acest val pe social media cu ceea ce s-a întâmplat în 2024 la alegerile prezidențiale”, a acuzat el.

De asemenea, președintele PSD a criticat decizia lui Bolojan de a rămâne în funcție. „În toate țările UE, în momentul în care ai un prim-ministru căruia i se retrage sprijinul politic, acest prim-ministru demisionează. Nu am fi fost în situația moțiunii de cenzură dacă prim-ministrul își dădea demisia”.

Declarațiile lui Grindeanu au fost făcute la scurt timp după ce PNL a acuzat PSD că nu a prezentat nicio soluție „serioasă” pentru viitoarea guvernare, la o săptămână de la votul din Parlament care a dus la demiterea Cabinetului Bolojan.

Tot astăzi, ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, spune că USR poate reveni la guvernare doar după ce PSD recunoaște că nu are soluții, moment în care celelalte „partide responsabile” ar stabili dacă există o variantă prin care „să împingă” înainte reforme. Ea a exclus negocieri USR cu PSD pentru formarea unui nou guvern.