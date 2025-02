Kelemen Hunor dezvăluie ce alte nume, în afară de al lui Crin Antonescu, au fost vehiculate pentru prezidențiale din partea coaliţiei

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a dezvăluit sâmbătă, la Prima TV, numele altor personalităţi ale vieţii publice care au fost discutate în coaliţie drept posibil prezidenţiabil.

„Eu am avut mai multe propuneri. Eram îngrijorat în acel moment, când noi formam coaliţia, să nu facem greşelile coaliţiei lor de anul trecut, când au avut mai mulţi candidaţi. Pur şi simplu, era pentru mine foarte clar că dacă intrăm într-o astfel de coaliţie, trebuie să avem un singur candidat, trebuie să avem alegeri cât mai repede şi trebuie un candidat care poate să fie credibil într-o zonă destul de largă, fiindcă nu eşti candidatul unui partid, până la urmă, nici măcar nu eşti candidatul unei coaliţii”, a declarat Kelemen Hunor, la Prima TV, în emisiunea Insider Politic, citat de News.ro.

„Eu am lansat câteva nume, am vorbit cu fiecare înainte, că nu-mi permit să arunc numele unuia sau altuia, mai puţin cu Daniel David. Cu Daniel n-am vorbit înainte, dar ştiam cât de cât despre ce vorbim şi sigur după aceea am mai vorbit”, a mai afirmat Kelemen Hunor.

El a dezvăluit că printre personalităţile ale căror nume au fost vehiculate drept posibil prezidenţiabil se numără Theodor Paleologu, Daniel Funeriu, Nicuşor Dan, Kelemen Hunor menţionând că s-au „discutat în coaliţie toate aceste variante şi un consens cât de cât s-a conturat în jurul domnului Antonescu”.

„Şi aşa am ajuns să avem un candidat comun în momentul în care noi am format coaliţia şi să trecem şi numele candidatului, ceea ce a fost solicitat de Marcel Ciolacu. Nu de Antonescu, nu de altcineva. Marcel Ciolacu a vrut să trecem şi numele candidatului ca să nu avem surprize mai târziu. Din punctul meu de vedere, da, este o alegere corectă şi abordarea mea în continuare este că Antonescu poate şi trebuie să intre în turul doi şi poate câştiga turul doi”, mai spune Kelemen Hunor.

Ce spune despre Crin Antonescu

Liderul UDMR mai spune că a avut multe conflicte cu Crin Antonescu pe vremea când acesta făcea parte din USL şi UDMR forma guvernul alături de PDL.

„Dar niciodată nu m-a minţit Antonescu. Niciodată nu a fost extremist. Niciodată nu a fost iraţional. E un patriot, dar niciodată nu exagerează”, a adăugat Kelemen.

Acesta a vorbit şi despre situaţia lui Antonescu, criticat că în ultimii ani nu a avut nicio activitate concretă.

„În 2016 s-a retras din politică. Eu aşa înţeleg, nu că s-a dus să doarmă la Bruxelles. El şi-a asumat o retragere, după nu ştiu cât timp, din 1990 când a intrat în politică. A zis,”Dom-le, e momentul să mă retrag”, s-a întâmplat ce s-a întâmplat în PNL, cu USL şi aşa mai departe. Şi-a asumat această retragere, cum fac şi alţii. El n-a vrut să revină în politică. Şi acest lucru trebuie spus. Nu a fost ambiţia lui Antonescu să revină în politică. El a fost rugat să revină în politică. Dacă n-ar fi fost rugat, lumea nu ar vorbi despre Antonescu”, a concluzionat Kelemen.