Kelemen Hunor, discurs la Congresul UDMR, la care participă și Viktor Orban. Glume cu Sorin Grindeanu, încurajări pentru Ilie Bolojan și o gafă cu USR

Președintele UDMR Kelemen Hunor a ținut vineri un discurs în deschiderea Congresului partidului, la care participă reprezentanți ai coaliției de guvernare, dar și premierul ungar Viktor Orban. În discursul său, Kelemen Hunor s-a adresat direct și colegilor săi de coaliție.

Kelemen Hunor a vorbit în limba maghiară, însă atunci când s-a referit la colegii săi de coaliție s-a exprimat în limba română. Vorbind despre PNL, liderul UDMR a spus că vrea să îl încurajeze pe premierul Ilie Bolojan pentru a continua cu „reforma reală, sistemică”.

„Cu PNL avem o istorie lungă, încă din anii ’90. Acum câteva luni am pornit împreună pe un drum greu și lung. Vreau să te felicit pentru curajul de a începe reforma statului, nu e un lucru ușor. Vreau să te încurajez să o faci până la capăt, o reformă reală, sistemică. Poți conta pe noi, vom fi solidari cu toate deciziile pe care le vom lua împreună”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, către Sorin Grindeanu: „Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da”

Vorbind despre PSD, Kelemen Hunor a făcut referire la congresul pe care partidul lui Sorin Grindeanu urmează să îl aibă pentru stabilirea conducerii. Liderul UDMR a făcut o glumă și i-a spus lui Grindeanu că la acest congres nu trebuie să aibă emoții, însă „urmează un alt congres unde poate că da”.

„Îl salut pe domnul Sorin Grindeanu. Cu PSD iarăși avem o colaborare lungă și începând cu Adrian Năstase toți au înțeles că comunitatea noastră, cu bagajul nostru cultural, construim împreună această țară. Astăzi nu trebuie să ai emoții, urmează un alt congres unde poate că da. PSD se pregătește de alegeri și sper că vom continua colaborarea așa cum am făcut de fiecare dată. Succes în congresul pe care urmează să-l organizați”, a spus Kelemen Hunor.

Când a venit vorba de USR, președintele UDMR a spus că ministrul Radu Miruță este „reprezentantul Uniunii Social Democrate”, în loc de Uniunii Salvați România.

„Îl salut pe domnul Radu Miruță, este reprezentantul Uniunii Social Democrate (n. red.: în realitate, Uniunea Salvați România – USR). Mă bucur că ai venit cu mesajul domnului președinte Dominic Fritz. Am început o colaborare care e bazată pe respect reciproc”, a spus Kelemen Hunor.

Al 17-lea Congres al UDMR are loc vineri, 10 octombrie, în Cluj-Napoca. La eveniment participă și premierul Ungariei, Viktor Orban.